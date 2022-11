Ils ouvrent une Pixel Watch et une Apple Watch et la différence est de pleurer

La nouvelle Pixel Watch est ouverte et ressemble à un labyrinthe à l’intérieur. Très différent de l’Apple Watch.

Google est actuellement sortir une variété de produits pour entrer sur le marché des appareils. C’est le cas, la société géante a récemment sorti la famille renouvelée des Pixel 7 et 7 Pro. Google manquait d’un créneau de marché pour entrer et c’était celui des smartwatches, jusqu’à récemment.

Avec le départ de la Pixel Watch, Google pose les bases de ce qui sera sa nouvelle génération de montres connectées. Nous avons eu l’occasion de voir comment iFixit a ouvert la montre et… ce que nous avons vu, si nous la comparons à une Apple Watch, ça laisse beaucoup à désirer.

La Pixel Watch à l’intérieur laisse beaucoup à désirer

Enthousiasmés par une éventuelle smartwatch de marque Google, nous aurions tous pensé que les prix allaient être meilleurs, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Tarifs de cet appareil ils sont un peu grands. Surtout si l’on compare l’intérieur.

S’il est vrai que l’appareil a l’air excitant de l’extérieur, la couronne de la montre semble bon marché à première vue et l’écran, Amoled, semble avoir un durabilité douteuseselon certaines analyses qui ont été faites par le réseau.

À l’intérieur d’Apple Watch vs. Montre Pixel pic.twitter.com/AQjo6OPeGz —Joseph Cohen (@josephcohen) 3 novembre 2022

Comme nous pouvons le voir dans l’image ci-dessus, le Pixel à l’intérieur semble assez simple, plus standard dans sa fabrication que l’Apple Watch, puisque dès que l’appareil est ouvert, la batterie est visible à l’œil nu et elle n’a pas le soin final qu’Apple a.

Un labyrinthe pour accéder à l’écran et à la batterie

Un autre aspect remarquable du démontage est le essayez d’arriver à démonter la batterie et l’écran. Dans ce cas, vous devez débrancher pas mal de connecteurs et pousser un peu la batterie (avec les dégâts que nous pouvons causer avec cela).

Au bout du corps, il y aurait les connecteurs de la batterie et de l’écran que l’on peut déconnecter de la montre, rendant le démontage de l’appareil un peu labyrinthique et peu accessible. Comme on le voit, on remarque la différence de prix avec Apple sur ces petites choses.

Tous les câbles latéraux, qui vont aux entrées mécaniques sur la couronne et le bouton latéral, sont attachés au même câble, ils sont donc attachés au boîtier. Donc les interrupteurs bloqués ne peut pas être remplacé individuellement, du moins sans nuire aux autres.

Différences mises à part, la Pixel Watch n’est pas mauvaise comme point de départ

Nous pouvons être très critiques, mais nous devons nous rappeler que est la première génération de l’appareil Google. La même chose s’est produite avec les Pixels, qui fabriquaient des téléphones qui n’étaient pas parfaits mais qui avaient des fonctionnalités très remarquables et, avec le temps, ils se sont améliorés pour le reste.

Espérons donc que la Pixel Watch à cet égard soit la même que ses téléphones frères. Alors qu’il est vrai que nous ne pouvons pas comparer la montre avec l’Apple Watch, ni pour le prix ni pour les années de développement, on peut dire que c’est bien pour une première génération.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂