Ils ont fait un magazine automobile avec des images du jeu Forza Horizon 4

L’histoire que nous vous racontons aujourd’hui est le résultat du talent et de l’imagination d’un utilisateur de Reddit nommé EYui. Mais c’est aussi la preuve de la manière dont les jeux vidéo ont beaucoup évolué ces dernières années. Après tout, les images que vous voyez ici sont toutes tirées du célèbre jeu Forza Horizon 4.

L’idée d’EYui était de créer un magazine automobile «à l’ancienne» et pour ce faire, il a combiné les images capturées dans le jeu avec des textes tirés de plusieurs magazines (dûment crédités à leurs auteurs).

Avec une couverture et une couverture arrière, 78 pages et 13 publicités originales et créées par EYui, les photographies de ce magazine ont été «prises en jeu et éditées avec Lightroom / Photoshop». Quant aux textes, son auteur suppose: « la plupart sont d’EVO ou d’autres publications britanniques (les auteurs sont crédités) car je n’ai pas eu le temps de tout écrire moi-même ».

Vous pouvez voir la publication complète et finale dans ce lien.