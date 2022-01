Ils ont bu son sang ! C’était les fiançailles de Megan Fox et Machine Gun Kelly

CÉLÉBRITÉS

L’actrice et le rappeur américain planifient un grand mariage. Regardez les images du rituel qui ont retenu l’attention de ses followers sur les réseaux sociaux.

© GettyMegan Fox et Machine Gun Kelly se sont fiancés.

En 2009, le corps de Jennifer créé avec une prémisse claire: une jeune femme est possédée par des forces étranges et ressent le besoin d’assassiner ses compagnons, ayant ainsi quelques scènes sanglantes. Mais ceci… est-ce devenu réalité ? Est-ce son protagoniste, Megan Fox, il suffit de s’engager à mitrailleuse kelly et elle-même a admis que ils ont bu le sang de l’autre dans le cadre du rituel.

L’actrice de 35 ans a partagé sur ses réseaux sociaux que son petit-ami s’était agenouillé devant elle pour lui demander si elle voulait l’épouser. Et sans hésiter il a accepté ! Les images, dans lesquelles MGK se déclare, lui offre une bague et l’embrasse, ont été partagées sur les réseaux sociaux en guise de célébration. Et bien qu’ils aient expliqué une partie de leur histoire, ce ne sont pas les détails les plus romantiques qui ont attiré l’attention du public.

« Dans juillet 2020 nous nous sommes assis sous cet arbre. Nous demandons de la magie. Nous ne savions pas la douleur que nous allions affronter ensemble dans une période si courte et mouvementée« A commencé par écrire à la célébrité sur sa romance avec le rappeur américain. Et il a ajouté : « Ignorant le travail et les sacrifices que la relation exigerait de nous, mais ivre d’amour. Et le karma”.

C’est ainsi qu’ils ont révélé la cérémonie particulière qu’ils ont accomplie : « D’une manière ou d’une autre, un an et demi plus tard, après avoir traversé l’enfer ensemble et ri plus que je ne l’aurais jamais imaginé, il m’a demandé de l’épouser. Et comme dans toutes les vies avant celle-ci, et comme dans toutes les vies qui suivront, j’ai dit oui… et puis nous avons bu le sang de l’autre”. Est-ce une métaphore ou l’ont-ils vraiment fait ? C’est le débat actuel sur les réseaux sociaux !

Tout est saisissant et exubérant dans la vie de couple, c’est pourquoi Colson Baker – le vrai nom de l’artiste – lui a non seulement offert une bague, mais deux. C’est un pièce double avec un diamant et une émeraude. Il a lui-même assuré : « Oui, dans cette vie et dans toutes les vies. Sous les mêmes branches dont nous sommes tombés amoureux, je l’ai ramenée pour lui demander de m’épouser. Je sais que la tradition est une bague, mais je l’ai conçue avec Stephen Webster pour qu’elle soit deux : l’émeraude (sa pierre de naissance) et le diamant (ma pierre de naissance) sertis dans deux bandes magnétiques d’épines qui sont réunies comme deux moitiés de la même âme. Formant le coeur noir qui est notre amour”.

