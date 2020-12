Ils ne sont pas les meilleurs au monde, mais ces tomates veulent révolutionner la façon dont nous combattons la maladie de Parkinson dans une grande partie du monde

C’est curieux. Il y a 49000 ans, dans la grotte asturienne d’El Sidrón, les communautés néandertaliennes utilisaient déjà l’écorce du peuplier, source naturelle d’acide salicylique (le principe sédatif de l’aspirine), et le Pénicillium, un champignon aux propriétés antibiotiques. Il y a 49 000 ans.

Et je dis que c’est curieux car il y a si longtemps, par essais et erreurs purs, cette poignée d’hominidés a pu identifier les plantes qui leur faisaient du bien. Depuis, nous avons consacré une bonne partie de nos efforts à la recherche de plus de peupliers et de champignons; pour trouver dans la nature ce dont nous avions besoin pour chaque instant. C’est pourquoi il m’a toujours semblé que l’un des sauts les plus importants de ces 50000 ans est qu’il n’est plus nécessaire de sortir et de chercher ce qu’il y a dans le monde végétal; maintenant nous pouvons y mettre ce dont nous avons besoin.

Un bon exemple est celui des tomates que le John Innes Centre, au Royaume-Uni, vient de présenter à la société.





Recette tomates, riz et bananes dorées

Plus précisément, ce que Cathie Martin et son équipe ont présenté est un plant de tomate (Solanum lycopersicum) génétiquement modifiés pour produire de la L-DOPA. La lévodopa est importante car elle est l’un des traitements de référence pour la maladie de Parkinson Et bien que nous sachions qu’il se trouve dans certaines légumineuses tropicales comme les haricots velours, nous avons dû recourir à la synthèse chimique pour l’obtenir.

De toute évidence, reprogrammer génétiquement des plantes ordinaires pour générer des molécules pertinentes pour la médecine n’est pas une idée nouvelle. C’est quelque chose qui serait formidable pour nous de fournir des médicaments dans des domaines logistiquement difficiles pour l’industrie pharmacologique. Le problème est que la conversion des usines commerciales en bio-usines est assez compliquée. Sans aller plus loin, il y a des théoriciens qui suggèrent que produire des plantes avec des niveaux élevés de L-DOPA serait toxique pour leur croissance. Une fête pour l’industrie agricole intensive, comme vous pouvez l’imaginer.

Martin et son équipe ont réussi à ce que seuls les fruits de la plante produisent ce composé et ils ont réussi: les tomates ont accumulé jusqu’à 150 milligrammes de lévodopa par kilo. une bombe. Surtout parce que les travaux montrent qu’il est possible de créer des bio-usines de lévodopa et ouvre la porte à ce type de légumes pour commencer à devenir une alternative cela va bien au-delà du riz doré.

