Ils lui ont proposé de faire partie du Seigneur des Anneaux, il a dit non et a regretté

Curiosités

La trilogie cinématographique de Peter Jackson inspirée du travail de JRR Tolkien fête ses 20 ans. Considéré comme l’une des œuvres épiques les plus importantes de ces derniers temps, il a été rejeté par un artiste qui a remporté l’Oscar.

+ Harry Potter arrive à la télévision

+ Nouvelles images de Matrix 4

© IMDbLes trois films du Seigneur des Anneaux ont été tournés simultanément.

Hollywood c’est plein d’histoires « et si ». Le Seigneur des Anneaux n’a pas fait exception et maintenant il a été révélé qu’un acteur de grand poids a été tenté de rejoindre la trilogie de Peter Jackson inspiré de l’œuvre littéraire de J. R. R. Tolkien mais il préféra dire non. Les films qui ont consolidé Elijah Wood comme une star de cinéma ont été tournés il y a deux décennies et le premier de ses rôles fête ses 20 ans.

Il s’agit de Adrien Brody, qui a parlé avec le magazine GQ sur ce qui a été une décision qui a fini par être regrettée. Quoi qu’il en soit, il est juste de dire qu’au moment où la deuxième partie de Le Seigneur des Anneaux, l’acteur de 48 ans a pris le oscar pour ce qui a été fait dans une autre des grandes productions de l’époque. C’est grâce à son rôle de Władyslaw Szpilman au Le pianiste.

« Je lançais pour Le Seigneur des Anneaux et pour une raison quelconque je ne l’ai pas pris « , dit l’artiste. Brody a noté qu’il a été convoqué pour faire partie de la trilogie dans un rôle de « Un personnage semblable à un hobbit ». Cependant, il n’a pas précisé lequel il s’agissait et a souligné qu’il ne se souvenait pas tout à fait de laquelle il s’agissait. « Je cherchais autre chose », a déclaré l’acteur qui sera vu dans la nouvelle saison de Succession.

« Je me souviens être allé au cinéma pour voir Le Seigneur des Anneaux avec mon ex-petite amie et qu’elle se retourne et me dise : ‘Tu as refusé Le Seigneur des Anneaux? « , assuré Brody qui a également remarqué : « Je me souviens m’être senti très stupide.. Comme dit, la vie lui a donné sa revanche avec Le pianiste mais cela lui a aussi permis d’avoir une chance avec Peter Jackson. C’était pour le film de King Kong qui est sorti en 2005 et n’a pas été très bien reçu par le public. Il a levé un peu plus de 562 millions de dollars sur un budget de 200 dollars, alors qu’on s’attendait à ce qu’il soit encore plus rentable.

L’accident qui a failli coûter la vie à Sauron

L’un des acteurs qui, sous aucun point de vue, ne voulait rater l’occasion de faire partie de Le Seigneur des Anneaux il a été Salle du boulanger. Ce qui a commencé comme un travail supplémentaire s’est transformé en une opportunité d’être un cascadeur qui a ensuite grandi jusqu’à ce qu’on lui propose de donner vie au méchant même de la saga, Sauron.

Dans l’un des essais avec Viggo Mortensen, l’artiste néo-zélandais a failli perdre la vie. Comme il l’a raconté, c’était pendant la préparation de l’un des combats de Heaumes profonds (boulanger il a également joué des orcs dans la trilogie), tout en utilisant un cheval inexpérimenté. En essayant de croiser les épées, l’animal a eu peur et s’est tenu sur ses pattes de derrière et a fait souffler l’épée Mortensen qui devrait frapper l’homme de Salon, l’a frappé à la tête. Heureusement pour l’artiste, ils utilisaient des accessoires en aluminium, il a donc quitté le décor avec une seule coupe, mais en vie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂