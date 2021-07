Ils l’ont encore fait : Nouvelle prédiction des Simpsons réalisée !

Les Simpsons C’est l’une des rares séries à avoir réussi à survivre pendant plus de trois décennies et elle reste à ce jour le programme préféré de millions de téléspectateurs dans le monde. L’une des caractéristiques qui attire le plus l’attention du grand public est que avoir la capacité de prédire des événements qui ont été vus d’abord dans l’animation puis dans la réalité. Comme celui que nous allons vous présenter maintenant !

Cet aspect du spectacle créé par Matt Groening a été expliqué par ses producteurs : « Les épisodes des Simpson sont diffusés un an après leur production, c’est donc juste une sorte d’état d’esprit auquel nous devons penser un an à l’avance. ». Avec cette ligne de pensée, ils ont vu la présidence de Donald Trump, les attentats du 11 septembre et plus avant tout le monde.

+ Nouvelle prédiction des Simpsons

Épisode 8 de la quatrième saison, intitulé « Nouveau gamin dans le quartier », on voit que Bart rencontre sa nouvelle voisine, Laura, et tombe amoureux d’elle. De plus, on voit que Homer va au restaurant « The Dutch Cooker », qui se vante avec un paiement que vous pouvez manger autant que vous le souhaitez. Alors que l’établissement est sur le point de fermer, le père de la famille jaune continue de manger et est finalement expulsé par le propriétaire et la sécurité.







Ce qui s’est passé cette semaine, c’est que ce qui a été vu dans le chapitre publié en 1992 s’est produit dans la vraie vie. João Carlos Aplonio assisté à un restaurant au Brésil, qui avait également une promotion de « manger tout ce que vous voulez pour 19,99 reais ». Après avoir mangé 15 plats de pâtes et demander huit autres, le gérant du lieu est apparu et lui a demandé de partir. Découvrez leur indignation partagée sur Instagram !

« Si vous partez maintenant, nous vous rembourserons votre argent et vous n’aurez rien à payer »lui ont-ils dit au restaurant. Dans votre réseau social, Joao expliqué : « Ce n’est pas fait, non. Ils m’ont juste viré d’un restaurant. Le gars a dit qu’ils ne me serviraient plus. Alors je le laisse au dossier ». L’histoire est devenue virale et Rodízio de Massas & Coxinhas Ragazzo Il l’a invité à nouveau pour s’excuser, où il a mangé 20 autres plats.