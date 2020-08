Ils le sont de moins en moins. Quels MPV (minifourgonnettes) puis-je encore acheter?

«Blame the SUV» est ce que nous avons répété à maintes reprises pour justifier la disparition progressive de certains types de véhicules. Et sont les MPV (Véhicules polyvalents), plus connus ici sous le nom de mini-fourgonnettes, ceux qui ont été les plus touchés par la croissance commerciale des SUV ou des Crossovers.

Il y a eu un nombre important de modèles ces dernières années: dans le segment B, ils sont pratiquement éteints; dans le segment C, il y a eu une réduction significative des propositions, bien que ce soit l’un des rares qui continue de recevoir de nouvelles propositions; et dans le segment ci-dessus, certains modèles «survivent» encore, mais ils montrent déjà le poids des années.

Il n’y a pas beaucoup de signes d’espoir pour l’avenir du MPV.

Bon nombre des modèles que nous avons rassemblés ici sont à la fin de leur carrière, mais il ne semble pas y avoir de projet de successeur. Et quand il y en a, c’est pour voir votre place remplacée par un nouveau SUV / Crossover. Ou, comme avec Opel Zafira, l’avenir des monospaces semble passer, forcément, par des versions passagers des véhicules utilitaires (pratique, oui, mais encore moins capable de rivaliser en appel contre les SUV).

C’est malheureux, car le fait est que les monospaces restent la meilleure typologie pour un véritable véhicule familial. Ils ne sont peut-être pas les plus passionnants à regarder ou même à conduire, mais ce sont eux qui garantissent les meilleurs taux d’utilisation de l’espace, l’accessibilité la plus facile et la meilleure polyvalence / flexibilité d’utilisation.

Pour ce guide d’achat, nous avons rassemblé tous les monospaces à vendre au France (non dérivés de publicités) à la date de publication de cet article. Nous avons rassemblé seulement 13 modèles – cela ressemble à une superstition … Ils sont organisés par segment et par prix (les prix affichés n’incluent pas les campagnes potentielles en cours).

DACIA LODGY

À partir de 14950 euros

Dacia Lodgy Stepway

LES Dacia Lodgy c’est le monospace le plus abordable du marché, il dispose de sept places, et lorsqu’il est équipé du très bon 1.3 TCe de 130 ch, il promet de bonnes performances. Comme nous l’avons mentionné à une autre occasion, nous ne recommandons pas la version d’entrée, mais en remontant d’un cran à la version Confort, qui est au-dessus de 17 mille euros, bien mieux équipée.

En 2021, il sera remplacé par un SUV sept places – pourra-t-il égaler les quotas internes de Lodgy?

WAGON FIAT 500L / 500L

À partir de 19004 euros

Fiat 500L Cross

LES Fiat 500L a mené le segment B des monospaces, mais il est aujourd’hui pratiquement seul dans le segment. La gamme est divisée en deux modèles: la 500L cinq places et la 500L Wagon, plus longue, sept places.

Le Wagon 500L est uniquement disponible avec des moteurs diesel – 1.3 Multijet 95 ch et 1.6 Multijet 120 ch – à partir de 26 350 euros. La 500L propose un moteur essence 1.4 plus abordable de 95 ch et se décline en plusieurs «saveurs»: Cross (inspiration SUV), Cross Sport et Mirror.

Les deux moteurs de 95 ch peuvent révéler certaines limites lorsque nous prenons la voiture pleine de personnes et / ou de marchandises, de sorte que le 1.6 Multijet de 120 ch reste la meilleure option, bien que ce soit aussi la plus chère.

Comme Lodgy, tout indique que la 500L met fin à sa carrière en 2021. Les dernières rumeurs indiquent que la 500L et la 500X cèdent la place à un seul modèle.

BMW SÉRIE 2 ACTIVE TOURER / GRAN TOURER

À partir de 30390 euros

BMW Série 2 Active Tourer

En remontant un segment, son représentant le plus accessible, le BMW Série 2 Active Tourer, est, curieusement, une marque premium. La gamme est divisée en deux modèles: Série 2 Active Tourer, avec cinq sièges; C’est le Série 2 Gran Tourer places, avec des prix à partir de 31 410 euros.

Il est disponible avec des moteurs à essence – 1.5 Turbo de 109 ch (216i) et 140 ch (218i) -; Diesel – 1,5 avec 116 ch (216d), 2.0 avec 150 ch (218d) et 190 ch (220d) -; et l’Active Tourer est également livré avec un moteur hybride brancher, le 225xe (à partir de 42 330 euros), avec 224 ch et 49 km d’autonomie maximale.

Lancé à l’origine en 2014, le successeur de la Série 2 Active Tourer a été «pris» dans la rue, bien qu’en tenue de camouflage. Quant à la Série 2 Gran Tourer, pour autant que l’on sache pour l’instant, il ne semble pas qu’elle aura un successeur.

MERCEDES-BENZ CLASSE B

À partir de 31000 euros

Mercedes-Benz Classe B

La troisième génération de Mercedes-Benz Classe B, lancé en 2018, est actuellement le plus récent MPV lancé sur le marché. Il repose sur la base de la Classe A dont sont hérités les moteurs et aussi sur l’intérieur très futuriste. Il n’est disponible qu’avec cinq sièges.

Il existe de nombreux moteurs parmi lesquels choisir. Avec l’essence, nous avons le 1.33 Turbo de 109 ch (B 160) et 163 ch (B 200); sur le diesel, nous avons le 1.5 avec 95 ch (B 160 d) et 116 ch (B 180 d), et le 2.0 avec 150 ch (B 200 d) et 190 ch (B 220 d); et a récemment remporté une variante hybride brancher (B 250 e, à partir de 43350 euros) avec 218 ch et jusqu’à 67 km d’autonomie électrique.

RENAULT GRAND SCÉNIC

À partir de 32450 euros

LES Renault Scénic c’est le monospace compact qui a déclenché la «fièvre» du… monospace compact dans les années 90. Désormais dans sa quatrième génération, il est également devenu victime des SUV. La version cinq places est devenue disponible sur notre marché – et nous l’avons même testée – mais pour l’instant il n’est possible d’opter que pour le Grand Scénic, à sept places.

Il existe de nombreux moteurs parmi lesquels choisir. Avec l’essence, nous avons le choix de 1,3 TCe dans différents niveaux de puissance: 115 ch, 140 ch et 160 ch. Sur le diesel, nous avons le 1.7 dCi avec deux niveaux de puissance: 120 ch et 150 ch.

Lancée en 2016, la quatrième génération de Scénic pourrait même être la dernière, si les projets de Renault pour les années à venir se confirmaient. Découvrez tout sur le lien ci-dessous:

CITROËN C4 SPACETOURER

À partir de 33448 euros

Citroën C4 Spacetourer

LES Citroën C4 Spacetourer il est aussi le dernier survivant d’une lignée qui a commencé avec Xsara Picasso. La version cinq places n’est plus sur le marché – le C5 Aircross a pris sa place – laissant ce Spacetourer sept places renommé.

Il est disponible au France avec un seul moteur, le 1.5 BlueHDI de 130 ch (avec boîte de vitesses manuelle ou automatique).

Quel avenir pour ce monospace? Pas très riant … Votre siège semble avoir déjà été rempli par les versions passagers de Berlingo et … Spacetourer. Sorti en 2013, la fin semble proche pour le monospace français.

TOYOTA PRIUS +

À partir de 38530 euros

Toyota Prius +

LES Toyota Prius +, ayant le nom qu’il a, est exclusivement hybride. Cependant, il est toujours basé sur la troisième génération de l’hybride japonais et non la quatrième qui est actuellement sur le marché. Il est l’un des plus anciens combattants de ce groupe, ayant été lancé en 2011, et dispose également de sept sièges.

Le seul moteur disponible est un hybride, utilisant un moteur essence 1,8 combiné à un moteur électrique, qui garantit 136 ch.

Malgré son âge, rien n’indique qu’il aura un successeur direct. Serait-ce votre siège pour le Highlander nouvellement révélé et plus volumineux, un SUV hybride à sept places?

VOLKSWAGEN TOURAN

À partir de 38 021 euros

Volkswagen Touran

LES Volkswagen Touran il est actuellement le monospace le plus vendu du segment au niveau européen, avec Renault Scénic comme principal concurrent commercial. Il s’agit de la deuxième génération de monospace et est également disponible avec sept sièges.

Au France, il n’est disponible qu’avec des moteurs diesel, toujours de 2,0 l, mais avec des puissances de 116 ch ou 150 ch. Vous pouvez cependant vous «habiller» avec des tenues plus sportives si vous choisissez la R-Line.

C’est un autre monospace qui n’aura pas de successeur direct, mais le successeur continuera à être un monospace. Touran et Sharan (ci-dessous) verront leur place remplacée par la version de production d’ID. Buzz, 100% électrique et avec des lignes rappelant l’original «Pão de Forma».

VOLKSWAGEN SHARAN

À partir de 43473 euros

Volkswagen Sharan

Nous avons monté un autre segment et avons trouvé le “portugais” Volkswagen Sharan. Avec le «frère» Alhambra, c’est le modèle le plus vétéran du groupe, la deuxième génération du grand monospace ayant été lancée en 2010. Il est disponible avec sept sièges.

En termes de motorisations, seules les versions 2.0 TDI de 150 ch et 177 ch semblent être disponibles.

Cette année devrait être la dernière au cours de laquelle nous verrons Sharan quitter la chaîne de production d’Autoeuropa. Comme nous l’avons mentionné pour Touran, sa place doit être prise par l’ID 100% électrique. Bourdonner.

FORD S-MAX

À partir de 43588 euros

Ford S-Max

LES Ford S-Max c’était un cas sérieux de succès lorsque sa première génération est apparue sur le marché. Tout est «blâmé» sur son esprit sportif le plus expressif, que ce soit en raison de son apparence ou de ses compétences dynamiques.

La deuxième génération, lancée en 2015, a adouci ce côté plus dur avec des caractéristiques plus élégantes, mais ce monospace à sept places est toujours une très bonne option pour ceux qui recherchent un monospace plus raffiné en conduite.

Il est uniquement disponible avec les moteurs diesel, tous dérivés du même bloc de 2,0 l. Il existe plusieurs niveaux de puissance: 150 ch, 190 ch et 240 ch (bi-turbo). La boîte manuelle n’est disponible que dans la version 150 ch.

Quel avenir pour le S-Max? Il est encore inconnu, mais récemment, le S-Max et le “frère” Galaxy ont vu cette année ajouter un moteur hybride, donc une carrière avec quelques années de plus pour la paire MPV est à prévoir.

SIÈGE ALHAMBRA

À partir de 49328 euros

SEAT Alhambra

Être le SEAT Alhambra Le «frère» de Sharan, tout ce qui était référé au modèle allemand s’applique. De la capacité maximale aux moteurs disponibles, il est également disponible, comme Sharan, avec boîte de vitesses manuelle ou automatique.

La SEAT Tarraco, SUV haut de gamme avec un choix de sept places, a effectivement pris la place de l’Alhambra.

FORD GALAXY

À partir de 49385 euros

Ford Galaxy

LES Ford Galaxy il est né à l’origine d’une joint-venture avec Volkswagen – c’est ainsi qu’Autoeuropa est né – mais après la deuxième génération du grand monospace, il est devenu 100% Ford. Actuellement dans la troisième génération et proche du S-Max, il dispose également de sept sièges, mais le volume plus important permet également plus d’espace.

Les moteurs sont les mêmes que ceux du S-Max, bien que nous ayons moins de choix. Seules les versions 150 ch et 190 ch sont disponibles.

RENAULT ESPACE

À partir de 49835 euros

Renault Espace

Terminer par Renault Espace il semble fermer un cycle. Après tout, c’est Espace qui a vraiment lancé la «mode» des monospaces en Europe, toujours dans les années 80, mais même il ne semble pas avoir la force de résister aux SUV. La cinquième génération, actuellement sur le marché, est même allée «voler» les gènes du crossover / SUV pour continuer à séduire le marché, mais elle n’a pas eu l’effet commercial souhaité.

Disponible avec sept sièges et l’un des haut de gamme de la marque française, l’Espace est proposé avec un moteur essence 1,8 TCe de 225 ch et deux moteurs diesel 2,0 l de 160 ch et 200 ch, tous à transmission automatique.

Tout indique qu’Espace ne passera pas cette génération – littéralement, la fin d’une époque.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂