Ils découvrent un nouveau minéral, la pétrovite: c’est ce minéral forgé dans les terres volcaniques du Kamtchatka en Russie

Un groupe de scientifiques de l’Université de Saint-Pétersbourg en Russie a déclaré avoir trouvé un nouveau minéral. Avec l’aide d’autres groupes de recherche du pays, ils ont étudié les matériaux formés au Kamtchatka après les éruptions des dernières décennies. Parmi vos découvertes? Un bleuâtre et intéressant minéral qu’ils ont décidé d’appeler petrovita.





«Na10CaCu2 (SO4) 8» est le nom scientifique de la composition de ce minéral, mais il sera également connu sous le nom de petrovite, un nom donné en l’honneur de Tomas Petrov, cristallographe à l’Université de Saint-Pétersbourg. Il est particulièrement intéressant pour sa structure et sa composition inhabituelles. Selon ses découvreurs, il a un composition de l’oxygène, du soufre de sodium et du cuivre. De l’extérieur, il a un aspect cristallin avec des tons bleutés et verdâtres vifs.

Sa structure est poreuse et les vides dans le minéral sont reliés par des canaux à travers lequel de petits atomes de sodium peuvent se déplacer. Cette structure connectée a donné des idées aux scientifiques. Cela ouvre la porte à la possibilité d’utiliser le petrovite pour la conductivité ionique. En d’autres termes, utilisez le petrovite comme cathode dans les batteries au sodium ionique. Une alternative aux batteries au lithium, les plus utilisées aujourd’hui. En fait, la forte demande de batteries de voiture la rend de plus en plus précieuse.

Mais bien sûr, il n’est pas facile de trouver des pétrovites dans la nature. À sa place envisager de synthétiser le composé avec la même structure que petrotvite mais en laboratoire.

Les secrets que cache le Kamtchatka

La péninsule du Kamtchatka est l’une des régions les plus reculées et orientales de la Russie. Il se distingue, entre autres, par son activité volcanique. Les scientifiques ont étudié et analysé différentes compositions qui se sont formées après les dernières éruptions du volcan Tolbachik. Parmi les plus remarquables, celles produites entre 1975 et 1976 ou celles de 2012 à 2013. La zone est considérée comme unique en raison de sa diversité minéralogique.

La nouvelle pétrovite minérale n’est pas la seule. Ces dernières années, les scientifiques ont découvert des dizaines de nouveaux minéraux dans la région, beaucoup d’entre eux ne se trouvent que dans cette région. La saranchinaite, par exemple, a également été découverte par un groupe de scientifiques de l’Université de Saint-Pétersbourg il y a quelques années. Il a une composition similaire et également une apparence bleuâtre unique.

