Ils découvrent un curieux œuf de Pâques caché dans Windows 95 depuis près de 25 ans

Si quelque chose semble beaucoup plaire aux développeurs, c’est cacher les oeufs de Pâques dans le logiciel, dans certains cas, c’est même une coutume à laquelle les utilisateurs s’attendent avec chaque version. Mais sans aucun doute, ces messages secrets sont plus frappants lorsque les années passent sans être découverts par personne.

C’est le cas d’un œuf de Pâques dont jusqu’à présent il n’y avait aucune mention sur le web et c’était caché dans le programme Windows 95 Internet Mail. Découvert par un développeur et un hacker GermonC’est une fenêtre de crédits avec les noms des programmeurs, mais le plus étrange de tous est ce que vous devez faire pour le faire apparaître.





25 ans enfouis derrière un code secret

Pour activer l’oeuf de Pâques, ouvrez la fenêtre Internet Mail, cliquez sur Aider (Aide) puis sur À propos de (À propos de). Lorsque la nouvelle fenêtre s’ouvre, vous devez sélectionner le fichier comctl32.dll dans la liste pour le mettre en évidence. Ensuite, il vous suffit de taper MORTIMER sur le clavier.

Lorsque vous faites cela, une fenêtre de crédits apparaîtra dans laquelle les noms des développeurs sont passés en lettres rouges devant un fond noir. Si vous vous demandez comment les gens découvrent ces choses, vous n’êtes pas seul et les étapes n’ont probablement aucun sens pour personne.

Internet Mail était une application qui faisait partie d’Internet Explorer 4, et qui serait plus tard remplacé par Outlook Express. Qu’aujourd’hui, 25 ans plus tard, il apparaisse dans les nouvelles pour une curiosité comme celle-ci, fait peut-être partie de la magie de cacher des œufs de Pâques comme ça en premier lieu.

