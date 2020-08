Ils découvrent un bug Fortnite avec lequel vous pouvez courir sous l’eau

Aux hauteurs où nous nous trouvons actuellement, il serait exagéré de nier le fait que la saison 4 de Fortnite Cela a signifié une révolution au sein de la bataille royale et pas seulement pour tout le contenu que le jeu a reçu en relation avec à l’univers de merveillemais pour tous ces mécaniques Quoi Jeux épiques Il est entré dans le jeu pour donner une nouvelle tournure à sa proposition.

Cependant, nous ne pouvons nier que la sortie d’un nouveau patch de Fortnite ça implique l’arrivée possible de nouveaux bugs et erreurs cela peut mettre en péril les jeux en donnant à certains joueurs un grand avantage. Quelque chose comme cela se produirait avec le problème que la communauté a récemment trouvé et qui a été collecté par l’utilisateur connu sous le nom de Agsen. Ensuite, nous vous laissons le clip afin que vous puissiez le regarder en premier de vos propres yeux:

Comme vous l’avez peut-être vu, nous sommes avant un bug qui vous permettrait de vous déplacer sous l’eau en courant; quelque chose qui pourrait vous donner un grand avantage en restant indéfiniment camouflé des autres joueurs. Heureusement, il semble que le problème ne fonctionne que dans une zone très spécifique de la carte, il peut donc toujours être considéré plus comme une curiosité qu’un problème.

D’autre part, en tenant compte de l’attention particulière que Jeux épiques se consacre à la correction de nombreuses erreurs de Fortnite dans chaque mise à jour publiée pour le jeu, donc le plus attendu est que ce bogue sera corrigé bientôt. Par conséquent, dans Areajugones Nous serons extrêmement attentifs aux prochains moments que donne la bataille royale dans le but de vous apporter toute nouvelle concernant cette situation.

