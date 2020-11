Ils découvrent pour la première fois une super planète à l’aide d’un radiotélescope

Récemment, le télescope européen à réseau basse fréquence (LOFAR) a découvert ce qui semblait être une naine brune dans la constellation d’Hercule à environ 212 années-lumière de nous. Plus tard, des astronomes de l’Observatoire international Gemini à Maunakea (Hsawaii) ont confirmé la découverte. Naines brunes (également connues sous le nom de super planètes), il en existe de nombreuses découvertes et bien d’autres dans l’Univers. Mais celui-ci a quelque chose de spécial: C’est le premier à être découvert en utilisant uniquement un radiotélescope (comme le célèbre Arecibo).





Sous le nom de BDR J1750 + 3809, cette super planète peut aider grandement à la découverte de nouvelles exoplanètes habitables. Jusqu’à présent, on pensait qu’il n’était possible de les observer que dans le ciel infrarouge en raison de leurs qualités, mais cette première découverte avec un radiotélescope ouvre tout un éventail de possibilités.

Des étoiles gigantesques à mi-chemin entre planète et étoile

Les naines brunes ont été développées en tant que concept dans les années 1960, quand il a été théorisé sur l’existence de ces étoiles de taille intermédiaire entre les planètes géantes gazeuses et les étoiles. Ils ont une composition atmosphérique similaire à celle des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne, mais ils sont beaucoup plus gros. En fait, une super planète peut facilement avoir des dizaines de fois plus de masse que Jupiter par exemple.

Représentation artistique d’une super planète avec son émission infrarouge et son champ magnétique.

La taille extrêmement grande qu’ils atteignent cependant il ne suffit pas de provoquer une fusion nucléaire et devenez ainsi une étoile naine. Ils sont simplement à une étape intermédiaire avec certaines caractéristiques des étoiles mais sans le devenir. Par exemple, ils dégagent de la chaleur et émettent donc des infrarouges, mais ils sont aussi trop massifs en masse pour avoir des champs magnétiques.

Les deux caractéristiques évoquées précédemment nous permettent de connaître l’existence de ces naines brunes. Jusqu’à maintenant, la façon la plus courante de les étudier était de les détecter en analysant l’espace infrarouge. Une fois la naine brune détectée, des radiotélescopes ont été pointés sur elle afin d’étudier son champ magnétique. Cette fois, ils ont sauté la première étape et elle a été détectée pour la première fois par le réseau basse fréquence aux Pays-Bas.

Qu’est-ce que cela contribue? Selon les astronomes, le capacité à trouver des objets dans l’espace qui peuvent souvent être trop «froids» assez pour un télescope infrarouge pour les détecter. De l’Université d’Hawaï, ils disent «peut-être même détecter des exoplanètes géantes gazeuses flottantes». Les naines brun froid sont les choses les plus proches des exoplanètes que les astronomes peuvent actuellement détecter avec des radiotélescopes.

