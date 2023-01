Ils comparent un acteur de Game of Thrones à Gabriel Batistuta

Réseaux sociaux

La série HBO a été diffusée entre 2011 et 2019, et malgré le fait que plus de trois ans se sont écoulés depuis sa fin, on en parle encore.

© IMDbJeu des trônes.

Combien de temps faudra-t-il pour que nous arrêtions réellement de parler de Jeu des trônes? Dans HBO Ils parviennent à ce que la série créée par D.B. Weiss et David Benioff restent en vigueur, sans parler de l’après 2022 où le spin-off a été lancé maison du dragon. La vérité est qu’au-delà de la fin qu’elle a eue et de toute la polémique qu’elle a suscitée, la production inspirée de l’œuvre de George R. R. Martin il y a encore quelque chose à dire.

Sur les réseaux sociaux, Jeu des trônes C’est généralement l’une des séries les plus commentées et l’une de celles qui ont le mieux exploité l’apparition de plateformes telles que Twitter Oui Facebook. Même si perdu est celui qui a ouvert la porte du débat en ligne avec les forums qui ne sont plus si populaires, la série de HBO C’est devenu un sujet tendance chaque fois qu’il y avait une première ou une annonce liée à son histoire. Dans ce contexte, bien sûr, toutes sortes de mèmes sont apparues.

L’un des derniers mèmes à voir le jour était celui qui comparait l’un des protagonistes de Jeu des trônes avec l’attaquant historique de l’équipe nationale argentine, Gabriel Omar Batistuta. Ceci est un post fait par @bowiezowee où l’une des déclarations de l’attaquant des Coupes du monde 1998 et 2002 a été prise, et la photo qui est généralement utilisée chaque fois qu’une citation est publiée a été modifiée.

« Je suis heureux pour Messi, pour l’Argentine, pour moi, pour tout le pays. Je ne peux pas parler »était la phrase qu’il a dit Gabriel Batistuta après que l’Argentine ait battu la France en finale Qatar 2022. Le détail est qu’ici, l’utilisateur de Twitter était chargé d’illustrer la phrase avec une photo de Pierre Dinklagel’acteur qui jouait Tyrion Lannister tout au long des huit épisodes de Jeu des trônes qui ont été délivrés par HBO.

+La saga à laquelle rejoindra Peter Dinklage

l’acteur de Jeu des trônes Il est l’un des plus recherchés par les productions, après l’excellent travail qu’il a réalisé dans la série HBO. Après l’avoir vu dans l’univers cinématographique Marvel, nous allons maintenant le voir dans une autre grande franchise. Il s’agit de Les jeux de la faimoù il rejoindra le film Ballade d’oiseaux chanteurs et de serpents qui sortira en novembre de cette année. Là, vous vous mettrez dans la peau de Casca Highbottomle personnage qui, selon les livres créés les jeux de la faim par inadvertance et qui plus tard a été assassiné par Neiger.

