Ils choisissent le meilleur anime de l’histoire et voici le résultat

Pendant des décennies, le monde du manga et de l’anime est devenu l’un des divertissements les plus importants au monde. Aujourd’hui, nous avons d’innombrables titres, chacun avec ses fans dans différents pays, et il semblerait impossible d’en choisir un avant tout. Cependant, Le magazine Animedia a lancé un sondage et les résultats sont en.

Ce n’est pas la première fois que les fans japonais sont invités à répondre à cette question. Auparavant, c’était le magazine Diners qui faisait un classement des 15 meilleurs de tous les temps, avec Hunter X Hunter en premier lieu, suivi de Alchimiste Fullmetal. À la surprise des fans, aucun de ceux-ci n’est dans le nouveau Top. Qui est devant ?

Ces derniers mois, celui qui a porté le drapeau de l’anime au plus haut du monde et est devenu un véritable succès avec son film était Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba, et c’est pourquoi sa popularité a cédé la place aujourd’hui à être considérée comme Est le meilleur de tous les temps. L’émission est basée sur le manga de Koyoharu Gotouge et a commencé à être diffusée en avril 2019, avec une première saison de 26 épisodes.

A l’époque, il avait déjà gagné une belle reconnaissance, mais La première du film couvrant l’arc Infinity Train lui a donné un nouvel élan. Est-ce que ce film accroche maintenant la médaille au Japon pour avoir été le film le plus rentable de tous les temps, dépassant largement Spirited Away et Titanic, et aux États-Unis, il est également devenu le long métrage international le plus rentable.

Avant de passer à la liste complète, nous devons préciser que ces résultats sont le produit des lecteurs d’Animedia et ne reflètent pas la vision de tout le Japon. Suivi par Kimetsu no Yaiba on retrouve évangélisation Oui Sailor Moon, complétant le Top 3, et à la surprise de beaucoup, ni One Piece, ni Naruto, ni Shingeki no Kyojin ne sont parmi les 5 plus choisis. Revoyez le Top !

+ Top 15 des meilleurs anime de l’histoire, selon Animedia

15- Yū Yū Hakusho

14- Le basket de Kuroko

13- Keion

12- Pokémon

11- Haikyu

10- Shingeki no Kyojin

9- Mon université de héros

8- Uta no Prince-sama

7- Osomatsu-san

6- Détective Conan

5. Capteur de cartes Sakura

4- Gintama

3- Sailor Moon

2- L’évangélisation

1- Kimetsu no Yaiba