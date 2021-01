Ils arrêtent le responsable de DarkMarket, le plus grand marché du Darknet avec plus de 500000 utilisateurs et 2400 vendeurs

Le ressortissant australien de 34 ans, l’opérateur de DarkMarket, a été arrêté près de la frontière germano-danoise par les autorités allemandes. Créée en 2019, la police explique que c’est « probablement le plus grand marché illégal du Darknet ».

Le DarkMarket original a été démantelé en 2008, avec son créateur en prison. Le nouveau marché a repris le nom et a atteint une taille plusieurs niveaux plus élevée qu’elle ne l’était alors, plus d’un demi-million d’utilisateurs et quelque 2400 vendeurs au moment de l’arrestation.

Fin d’un marché de plus de 140 millions d’euros

Les médicaments, la fausse monnaie, les informations de carte de crédit volées, les documents d’identité, les logiciels malveillants ou les cartes SIM anonymes sont quelques-uns des produits vendus sur DarkMarket. Pour se faire une idée du chiffre d’affaires, selon les autorités allemandes des transactions de crypto-monnaie d’une valeur d’environ 140 millions d’euros ont été effectuées.

L’opération a eu lieu le week-end dernier et lundi, le serveur a été fermé pour démanteler le fonctionnement du marché.

Ce n’est pas la première fois que la police mène une opération de ce type. Les opérations sur le Dark Web ont déjà conduit à l’arrestation de 179 personnes, à l’automne 2020. Le message des autorités est clair: le Dark Web n’est pas aussi anonyme qu’on le croit, et ils disposent d’outils pour retrouver ceux qui y opèrent.

L’enquête qui a conduit à l’arrestation du responsable de DarkMarket a duré des mois, dans un opération internationale cela inclut des agences américaines comme le FBI ou la DEA, la police nationale d’Australie, de Grande-Bretagne, du Danemark, de Suisse, d’Ukraine et de Moldavie, à l’Europol comme police pour coordonner.

« Au moins 320 000 transactions ont été effectuées sur le marché, avec plus de 4650 Bitcoin et 12800 Monero, deux des crypto-monnaies les plus courantes, changeant de mains », expliquent les autorités allemandes.

Via | DW