Il y aura plus d’espèces de dinosaures dans Jurassic World Evolution 2

Si vous aviez envie de plus de créatures dans la première partie, vous aurez plus d’espèces de dinosaures dans Jurassic World Evolution 2.

Jurassic World Evolution 2 a été officiellement dévoilé lors de l’événement Summer Game Fest, ainsi que de nombreuses autres premières de divertissement interactif. Une suite attendue, puisque stratégie et dinosaures est une combinaison gagnante et plus si nous en aurons plus espèces de dinosaures dans Jurassic World Evolution 2.

Nous pouvons gérer un parc à thème dans lequel les visiteurs peuvent voir de près ces créatures préhistoriques, qui doivent également être soignées comme elles le méritent. Maintenant, nous connaissons plus de détails qui promettent de suivre la propre maxime d’une suite: « plus et mieux ».

Richard Newbold, directeur du jeu, s’est entretenu avec le média Game Informer, auquel il a révélé plus de détails et a confirmé que, comme on pouvait s’y attendre, Jurassic World Evolution 2 aura des cartes et des scènes plus grandes que dans le premier opus.

Ce qui signifie que nous pouvons abriter plus de dinosaures, mais nous devrons aussi être plus conscients de tout ce qui se passe dans l’enceinte. Contrairement à Homer Simpson, vous pouvez maintenant avoir de nombreux dinosaures.

«Il y a beaucoup plus d’espace disponible pour construire et localiser autant de dinosaures que possible. Avec les changements dans le système de territoire, ils auront besoin de beaucoup plus d’espace dans certains cas, car il y a des conflits directs entre certaines espèces. Il n’est pas si facile de mettre autant de dinosaures dans le même espace. Il y a tellement plus d’équilibre à faire« Dit Newbold.

Comme nous vous l’avons déjà dit, la principale nouveauté du jeu est que nous pouvons désormais construire des parcs au-delà de l’archipel des morts. Maintenant, nous aurons un monde plus ouvert et les joueurs devront explorer pour obtenir et apprendre à utiliser les meilleurs outils afin que le chaos ne se propage pas.

Jurassic World Evolution 2 sortira fin 2021 sur PC, PS5, Xbox Series X | S, PS4 et Xbox One.