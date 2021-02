Il y aura plus d’action dans Final Fantasy XVI que dans les versions précédentes

L’action dans Final Fantasy XVI sera un point plus central que d’habitude dans la saga, même si elle aura un mode de difficulté très facile.

La franchise Final Fantasy n’a jamais été considérée comme particulièrement orientée vers l’action. Ces JRPG ont été caractérisés ces dernières années en ajoutant l’élément de temps réel à leur système de combat alors qu’avant il était limité tour à tour. C’est quelque chose que nous pouvons laisser dans le passé. Des temps de changement approchent dans un proche avenir. Bien sûr, le action dans Final Fantasy XVI sera posé différemment jusqu’à présent.

Cela a été déclaré dans une récente interview sur la station de radio japonaise Tokyo FM. Tel que traduit par le médium Gematsu, Naoki Yoshida, producteur du seizième épisode de la franchise légendaire, a longuement parlé de certaines des choses que nous devrions nous attendre à voir. L’un des aspects qu’il a mentionnés est que l’action dans Final Fantasy XVI sera plus prononcée que dans les tranches précédentes. C’est quelque chose de central à l’expérience qu’il espère que de nombreux joueurs apprécieront.

Ne panique pas. Si vous êtes ici pour l’histoire et non pour le gameplay, Yoshida est là pour vous. Le producteur a confirmé que, bien que le titre se concentre beaucoup sur son aspect jouable, il disposera d’un mode de difficulté exclusivement ciblé pour profiter de l’intrigue et ignorer la section action. C’est une pratique qui a été utilisée ces dernières années pour l’inclusion au-delà des frontières.

L’action dans Final Fantasy XVI sera un point central pour pouvoir profiter de l’intrigue de violence et d’horreur médiévale qu’il veut nous raconter. C’est l’histoire de personnes capables de se transformer en créatures gigantesques aux pouvoirs presque divins. L’humanité ne peut pas faire face seule à ces individus.