Il y a une visite sur le thème du «  père Ted  » à Clare, parfaite pour votre prochain séjour

Il est à peu près unanimement convenu que Père Ted est l’une des meilleures exportations de tous les temps de notre pays. En fait, il est difficile de croire qu’une émission si synonyme d’humour irlandais a à l’origine trouvé sa télévision à la maison de l’autre côté de l’étang de la chaîne britannique Channel 4. Il est encore plus difficile de croire qu’une émission si appréciée par pratiquement toute la nation a été co-créée par un homme qui est devenu plus connu pour ses diatribes transphobes désagréables que pour avoir inventé des personnages inoubliables comme Mme Doyle, le père Jack et Dougal.