Il y a une signification poignante derrière le nom du nouveau-né de Macaulay Culkin

Le monde est ravi pour Macaulay Culkin et sa petite amie Brenda Song après que le couple a annoncé la naissance de leur premier enfant.

le Seul à la maison et histoire d’horreur américaine L’acteur a révélé qu’ils avaient décidé de nommer leur fils nouveau-né Dakota.

Ils ont choisi de nommer leur fils d’après la défunte sœur de Culkin, décédée dans un accident de voiture en 2008 à Los Angeles.

Au moment de sa mort tragique, un représentant de Macaulay a déclaré à TMZ: « Nous pouvons officiellement confirmer que la victime est Dakota Culkin. Il s’agit d’un terrible accident tragique. Nous n’avons aucun autre commentaire pour le moment. »

Mais le couple semble ravi de leur nouvelle arrivée et a dit à Esquire qu’il était « ravi ».

Crédit: Kevin Mazur / Getty Images pour Stand Up To Cancer

Le couple s’est rencontré en travaillant sur le film Changeland il y a quelques années, ils ont fini par emménager ensemble. En plus de leur nouveau-né, ils ont trois chats – Apples, Dude et Santa – et un poisson appelé Cinnamon.

Culkin a récemment plaisanté en disant qu’ils s’entraînaient « beaucoup » pour un bébé et qu’ils essayaient de s’assurer qu’ils pouvaient avoir leur paquet de joie au bon moment.

Il a dit: « Nous sommes en train de comprendre, de faire fonctionner le timing. Parce que rien ne vous excite plus que lorsque votre femme entre dans la pièce et dit: ‘Chérie, j’ovule’. »

Pour marquer son 40e anniversaire l’année dernière, Song a partagé une publication sincère sur son compte Instagram.

Elle a déclaré: « Je pourrais m'asseoir ici et écrire sans cesse sur la façon dont vous êtes merveilleux, gentil, aimant, authentique, loyal, honnête, brillant et hilarant, et à quel point je suis reconnaissante de pouvoir partager et faire cette vie avec vous.