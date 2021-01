Il y a une PlayStation 5 en plaqué or 18 carats

Le lancement de la PlayStation 5 n’a pas été facile, en novembre dernier. En raison du nombre limité de stocks en raison de la pandémie, la dernière console de Sony reste l’apanage de nombreux utilisateurs. Cela a conduit à des lignes interminables, voire numériques, dans les magasins; à des prix de revente vertigineux sur eBay; aux escroqueries en ligne, etc. Comme si cela ne suffisait pas, pour rendre la PlayStation 5 encore plus exclusive vient le fonctionnement de Caviar, une société connue dans le monde entier pour la vente de précieux iPhones dorés. Eh bien, le même traitement a été utilisé pour une unité de la console Sony. Il s’appelle «PlayStation 5 Golden Rock», et dispose d’un placage externe personnalisé avec des textures de roche, juste pour renforcer le nom de la console luxueuse.

Il est clair que les coques de la PlayStation 5 Golden Rock ne sont pas en plastique doré, mais sont en réalité en or. Plus précisément, ils sont 20 kg d’or 18 carats.

En ce qui concerne le prix, Cavier ne le fait généralement pas savoir via le site officiel. Pour le savoir, vous devez émettre votre propre référence pour ensuite être contacté par le personnel, et disposer de toutes les informations dont vous avez besoin en cas d’intérêt pour un achat concret. Cependant, même si vous ne connaissez pas le prix officiel de la PlayStation 5 Golden Rock, il est facile de se faire une idée approximative: pour le moment, un kilo d’or 18 carats a une valeur de 45 000 dollars, environ. Il semble clair que la console exclusive de Caviar ne plaît pas à l’acheteur moyen. Aussi parce qu’il s’agit d’une seule unité, ce qui met l’accent sur le concept d’exclusivité, et par conséquent explique aussi le prix prohibitif, réservé aux collectionneurs les plus exigeants.

Cependant, pour les simples mortels aspirant à une PlayStation 5 traditionnelle, il reste également à attendre: actuellement la dernière console de Sony n’est pas encore disponible ni sur Amazon, ni sur GameStop, ni dans aucun autre magasin d’électronique numérique. Après la promesse de la société japonaise d’un nouvel inventaire pour la période de Noël, le problème du manque d’unités s’est de nouveau soulevé face à une demande massive des acheteurs.