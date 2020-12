Il y a un bug iPhone qui n’affiche pas les notifications de message

L’une des principales fonctions d’un smartphone est de garder le propriétaire en contact avec ses contacts et le monde qui l’entoure. Un bug qui affecte le iPhone avec iOS 14 cependant, cela rend tout plus difficile: selon les rapports d’un certain nombre d’utilisateurs en croissance continue, sur certains téléphones, la dernière version du système d’exploitation a les notifications ont cessé de fonctionner correctement messages, qui n’apparaissent que sporadiquement avec le risque de laisser les communications entrantes sans aucune réponse.

Les notifications ont disparu

Les utilisateurs qui ont rencontré le problème se sont principalement rassemblés sur les forums du support Apple et du journal MacRumors, où ils partagent tous la même expérience: SMS et messages entrants via la plateforme Messages ils ne sont pas réellement bloqués par le téléphone, mais simplement ils ne génèrent aucun type de notification. En ouvrant les applications concernées, des communications non lues sont en place, mais sans aucun système d’avertissement, les destinataires peuvent ne pas être au courant de leur arrivée pendant des heures ou des jours. Le problème ne se pose pas toujours, mais seulement de manière sporadique: la victime peut donc même ne pas s’en rendre compte, car des notifications apparaissent de temps en temps.

Quels iPhones sont concernés

Les téléphones concernés sont tous ceux de la série iPhone 12 – du plus petit iPhone 12 Mini au grand iPhone 12 Pro Max, en passant par les deux versions de taille standard iPhone 12 et iPhone 12 Pro – mais les modèles précédents déjà mis à jour vers système d’exploitation iOS 14. Le bug semble donc être lié au dernier progiciel réalisé par les développeurs Apple, ce qui laisse espérer qu’une solution est effectivement en route. Le problème n’est qu’un: la maison de Cupertino n’a encore publié aucune communication à ce sujet, même s’il est désormais pratiquement certain que ses techniciens sont conscients du problème.