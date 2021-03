Il y a eu 3 800 incidents racistes anti-asiatiques, principalement contre des femmes, l’année dernière

De nouvelles données ont révélé au cours de l’année écoulée, le nombre d’incidents de haine anti-asiatiques – qui peuvent inclure des fuites, des insultes et des attaques physiques – est plus élevé que précédemment signalé. Et un nombre disproportionné d’attaques a été dirigé contre des femmes.

La recherche publiée mardi par le forum de reportage Stop AAPI Hate a révélé que près de 3800 incidents avaient été signalés au cours d’environ un an pendant la pandémie. C’est un nombre nettement plus élevé que le décompte de l’an dernier d’environ 2 800 incidents haineux à l’échelle nationale sur une période de cinq mois. Les femmes représentaient une part beaucoup plus élevée des rapports, à 68 pour cent, par rapport aux hommes, qui représentaient 29 pour cent des répondants. L’organisme à but non lucratif ne signale pas les incidents à la police.

Russell Jeung, professeur d’études américaines d’origine asiatique à l’Université d’État de San Francisco et fondateur du forum, a déclaré à NBC Asian America que la coalescence du racisme et du sexisme, y compris le stéréotype selon lequel les femmes asiatiques sont douces et soumises, sont probablement des facteurs de cette disparité.

«Il existe une dynamique intersectionnelle selon laquelle d’autres peuvent percevoir à la fois les Asiatiques et les femmes et les femmes asiatiques comme des cibles plus faciles», a-t-il déclaré.

Des manifestants défilent dans le quartier international de Chinatown lors d’un rassemblement « Nous ne sommes pas silencieux » et défilent contre la haine et les préjugés anti-asiatiques le 13 mars 2021 à Seattle. David Ryder / Getty Images

Les données, qui incluent les incidents survenus entre le 19 mars de l’année dernière et le 28 février de cette année, montrent qu’environ 503 incidents se sont produits en 2021 seulement. Le harcèlement verbal et l’évitement étaient les types de discrimination les plus courants, représentant respectivement 68,1% et 20,5% des rapports. La troisième catégorie la plus courante, les agressions physiques, représentait 11,1% du total des incidents. Plus d’un tiers des incidents se sont produits dans des entreprises, principal lieu de discrimination, tandis qu’un quart se sont déroulés dans la voie publique.

Selon les données, les femmes asiatiques signalent des incidents de haine 2,3 fois plus que les hommes. Un examen plus approfondi des rapports soumis a montré que dans de nombreux cas, le harcèlement verbal dont les femmes faisaient l’objet reflétait le croisement même du racisme et du sexisme.

Une femme sino-américaine a rapporté qu’un «homme dans le métro m’a giflé les mains, a menacé de me jeter son briquet, puis m’a traité de« c —- b —- ». Il a ensuite dit de «faire sortir de New York». »Une autre femme, philippine américaine, a rapporté que, alors qu’elle se trouvait dans une station de métro de Washington, DC avec son petit ami, un homme a crié« Chinoise pute ». à elle, a toussé le couple et les a menacés physiquement.

Jeung a souligné que les femmes ont toujours été confrontées au harcèlement des hommes et aux problèmes de sécurité publique de manière plus générale. Mais la pandémie, a-t-il dit, a fourni une autre «excuse» aux gens pour cibler les femmes asiatiques.

«Nous avons remarqué que depuis le tout début, c’était un modèle vraiment cohérent», a déclaré Jeung. «Les intimidateurs attaquent ceux qu’ils pensent vulnérables, et nous le voyons dans nos populations âgées et jeunes.»

Jeung a mis en garde contre la description des derniers chiffres comme une «poussée» soudaine d’incidents de haine, car de nombreux incidents de 2020 ont été signalés rétroactivement en 2021, selon le rapport, et il y a toujours eu un problème «clair» de sous-déclaration dans la communauté.

«Nous pensions que nous avions eu une accalmie ou il semblait y avoir eu une accalmie au cours de l’été, mais je pense que les gens signalaient juste moins et que cela est devenu en quelque sorte normalisé», a-t-il expliqué. «Mais maintenant, avec une attention accrue, je pense que les gens font à nouveau rapport. Je pense qu’il y a eu un harcèlement continu contre les Asiatiques et maintenant nous continuons à voir cela signalé.

La vague de violence dirigée contre les personnes âgées d’origine asiatique américaine au début de l’année, en particulier les attaques graphiques capturées sur vidéo, a probablement attiré plus d’attention de la part de la communauté et des médias grand public, a déclaré Jeung. Et cela a galvanisé une réponse vocale qui a probablement conduit à plus de reportages.

Alors que ces attaques contre les aînés ont catalysé des appels à l’action, Jeung a fait une distinction entre cette violence particulière, dont la plupart n’a pas été jugée explicitement motivée par le racisme, et le racisme auquel les membres de la communauté ont été confrontés en raison du lien problématique entre les virus et les Américains d’origine asiatique.

«Je pense qu’il y a des tendances distinctes, la violence que nous voyons maintenant et le racisme que nous avons vu l’année dernière, mais elles sont liées», a déclaré Jeung. «Nous prenons vraiment soin de noter que cette violence contre les Américains d’origine asiatique dans les quartiers à forte criminalité a toujours été élevée. Ainsi, la combinaison du racisme de l’année dernière et des crimes contre les personnes âgées asiatiques est maintenant suffisamment importante pour attirer l’attention nationale. »

Le chercheur a noté que cela n’annule pas la possibilité d’un biais implicite dans ces attaques contre les aînés, mais il a mis en garde contre le regroupement des deux tendances en un seul problème.

«C’est le problème – les gens le confondent», a-t-il dit. «Ainsi, les découpler permet de diagnostiquer différentes solutions.»

En rapport

Karthick Ramakrishnan, fondateur et directeur des données démographiques et de la recherche sur les politiques à but non lucratif AAPI Data, a également mis en garde contre le fait de ne pas adopter par défaut une «compréhension simpliste de ce qui se passe», ajoutant que la violence ne peut être parfaitement résumée par le seul sentiment anti-asiatique accru dont il a été témoin. tout au long de la pandémie. Il a déclaré qu’une confluence de facteurs, y compris les effets de la pauvreté et de la lutte financière exacerbée par la pandémie, ainsi que des opportunités, aurait pu y jouer.

«Il existe une variété complexe de facteurs, mais la réalité fondamentale est qu’il y a une augmentation du nombre d’Américains d’origine asiatique qui se sentent en danger», a-t-il déclaré.

Ces questions ont été portées au niveau de l’exécutif alors que le président Joe Biden a abordé la question des attaques anti-asiatiques. En plus de faire référence à la violence dans son premier discours national aux heures de grande écoute jeudi soir, il a également signé un mémorandum plus tôt cette année qui contenait en partie des orientations sur la façon dont le ministère de la Justice devrait répondre au nombre accru d’incidents de préjugés anti-asiatiques.

Jeung a déclaré que s’attaquer aux causes profondes de la violence nécessite plus d’éducation, des protections plus étendues des droits civils et plus de modèles de justice réparatrice. Le mémorandum – qui se concentre sur les incidents de haine, plutôt que sur les crimes de haine – permet une approche plus holistique de la lutte contre le racisme contre les Américains d’origine asiatique dans les rues publiques, les transports en commun, les entreprises privées et d’autres contextes, a-t-il déclaré.

« Si vous vous concentrez uniquement sur les crimes haineux, vous ne parlez que d’une partie du racisme que vivent les Américains d’origine asiatique », a déclaré Jeung. «La note de service de Biden, qui traite en fait des incidents de haine plutôt que des crimes de haine, est en fait utile, car cela nous donne l’occasion de définir le problème de manière globale.»

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.