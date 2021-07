Il y a encore de l’espoir pour Guilty Gear Strive Cross-Play entre PlayStation et PC

Le jeu croisé peut être très important pour les jeux de combat. Avec plus de plates-formes, vous avez de meilleures chances de trouver des adversaires. Et si vous pouvez trouver des adversaires rapidement et sans trop de tracas, alors vous encouragez les joueurs à revenir, ce qui crée une communauté en ligne beaucoup plus active.

Pendant des mois, les joueurs ont fait campagne pour le jeu croisé Guilty Gear Strive entre les consoles PlayStation et le PC, mais le développeur Arc System Works n’a jamais été en mesure de promettre quoi que ce soit. Malheureusement, c’est toujours le cas, mais une récente interview a ravivé l’espoir des gens.

À tout le moins, il semble qu’Arc System Works prenne toujours le jeu croisé au sérieux. S’adressant à Comunidad Arc System Works, le studio confirme qu’il « passe par les processus de vérification » pour la prise en charge du jeu croisé. « Mais il reste encore de nombreux problèmes pratiques comme les horaires et les coûts de fonctionnement des serveurs correspondants. Il faudra un peu plus de temps avant que nous puissions faire une annonce concrète », conclut le développeur.

Nous ne savons pas très bien ce que sont ces « processus de vérification ». Il se peut qu’Arc System Works doive négocier avec des détenteurs de plates-formes comme Sony, ou peut-être qu’il soit occupé à travailler sur le côté technique des choses avec les fournisseurs de serveurs – ou les deux. Dans tous les cas, il sera intéressant de voir ce qui se passe. Espérons que le développeur aura de bonnes nouvelles à partager dans un avenir pas trop lointain.