Il y a déjà dix autonomies avec zéro infecté dans leurs résidences et l’effet des vaccins ne fait que commencer

Plus de 30000 personnes sont décédées l’année dernière dans des résidences espagnoles, selon les chiffres gérés par le gouvernement. Et c’est que pendant des mois la vulnérabilité des habitants, le manque de moyens et les problèmes pour contenir le virus ont fait de ces plus de 5 500 centres le véritable «ground zero» de la pandémie.

Pour cette raison, avec le personnel de santé de première ligne, les résidences ont été le premier groupe à recevoir le vaccin. Aussi pour cette raison, ils sont notre «canari dans la mine»: le lieu où nous verrons en direct et en direct comment l’effet des vaccins plie les courbes des infectés, hospitalisés et décédés. Bien que, si vous regardez les données, le terme «nous verrons» est terriblement imprécis: ça n’a plus de sens de parler à l’avenir.

Les statistiques de l’Imserso montrent comment, alors que nous approchons et dépassons les 150000 résidents entièrement vaccinés, les contagions et les morts s’effondrent. C’est une très bonne nouvelle.





Un grand succès à petite échelle

La fin du premier trimestre 2021 est aussi, au moins sur le papier, la fin de la première grande phase de vaccination. En d’autres termes, malgré les retards, les problèmes logistiques et les arrêts techniques, après Pâques, plus de dix millions de doses auront été mises dans le pays.

Le «moment de vérité» de la vaccination arrivera ce printemps et mettra à l’épreuve les systèmes de santé des communautés autonomes. En fin de compte, si nous voulons des vaccins à 70% de la population plus de 16 ans avant l’été nous devrons mettre plus de 400000 doses quotidiennes pendant plusieurs semaines.

Cependant, ces 10 millions de doses commencent à avoir un effet et cela vaut la peine d’être examiné de près. Surtout, parce que cette diminution de contagion dont nous parlions signifie que, Au cours de la première semaine de mars, huit communautés autonomes, Ceuta et Melilla n’ont pas eu un seul infecté. Les décès ont également considérablement baissé, mais les nouveaux cas sont ceux qui peignent un avenir vraiment optimiste.

Et maintenant quoi? Il est maintenant temps de reproduire ce petit succès à l’échelle nationale. Quelque chose de très similaire à ce qu’Israël a réalisé: rouvrir presque complètement l’économie pendant qu’ils observent comment la courbe de contagion tombe de manière incontrôlable. Ce n’est pas déraisonnable que nous puissions l’obtenir à un moment de l’été, mais ça va être un défi.

