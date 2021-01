Il y a beaucoup moins de galaxies dans l’Univers qu’on ne le pensait: c’est ainsi que New Horizons nous découvre à 6,4 milliards de km

Compter chacune des galaxies de l’Univers observable, pour l’instant, est impossible pour nous. Au lieu de cela, les astronomes ont développé des calculs mathématiques ingénieux pour obtenir un chiffre approximatif. Mais il s’avère qu’ils avaient tort, avec les données révélées par le vaisseau spatial New Horizons, le chiffre a été considérablement réduit. Tester ainsi l’Univers est en fait beaucoup plus sombre qu’on ne le pensait.





Pendant des années, le télescope spatial Hubble a été le principal outil pour les astronomes d’observer l’Univers. Le problème de Hubble est le même que celui que nous avons sur Terre lorsque nous voyons le ciel depuis une ville ou depuis une montagne: la pollution lumineuse. Le soleil rend extrêmement difficile l’observation du télescope dans l’espace lointain.

Quoi qu’il en soit, avec les données obtenues par Hubble et d’autres télescopes, nous avons pu auparavant estimer le nombre de galaxies au-delà des nôtres. Cela utilise des modèles mathématiques pour estimer combien de galaxies étaient trop petites et trop faibles pour que Hubble puisse les voir. Astronomes conclu qu’environ 90% des galaxies ne sont pas visibles pour Hubble. Avec ce chiffre, on calcule qu’il y a donc environ deux milliards de galaxies. Erreur.

L’univers que New Horizon nous révèle depuis la ceinture de Kuiper

C’est là que le vaisseau New Horizons entre en jeu. New Horizons est un vaisseau spatial interplanétaire lancé en 2006 dans le but d’étudier le système solaire à sa périphérie et ce qui se trouve au-delà. Avec Voyager I et II, c’est l’un des objets que les humains ont envoyé le plus loin dans l’espace.

New Horizons est actuellement à plus de 6,4 milliards de kilomètres de nous. En 2015, il a traversé Pluton et traverse maintenant la ceinture de Kupier. Dans ces régions, les choses sont différentes qu’ici, avec le Soleil beaucoup plus éloigné que de la Terre, l’environnement est beaucoup plus sombre. Environ 10 fois plus sombre que dans cette zone du système solaire.

Représentation schématique de ce qui est compris comme la ceinture de Kupier (ce qui se trouve au-delà de l’orbite de Neptune).

Dit l’obscurité est ce que a permis à New Horizons de mieux regarder l’espace lointain. En n’ayant pratiquement aucune pollution lumineuse comme Hubble, il a pu envoyer des données plus précises sur le fond optique cosmique. Le fond optique cosmique est, en lignes très générales, la luminosité et la lumière diffuse générées par les galaxies de l’Univers. Et il est plus petit qu’on ne le pensait auparavant.

Avec les nouvelles données compilées par New Horizons, les chercheurs estiment maintenant qu’il n’y a pas réellement environ deux billions de galaxies, mais plutôt quelques centaines de milliards de galaxies. C’est toujours un chiffre extrêmement élevé, certes, mais bien inférieur au précédent.

Des observations futures avec le prometteur télescope spatial James Webb pourraient aider à mettre en lumière (littéralement) davantage de données à ce sujet. Pour l’instant, nous devons nous contenter de les données collectées par New Horizons, qui ne sont pas rares. Le navire franchit des étapes incroyables ces derniers mois. Par exemple, il détient le record de la photo prise de l’endroit le plus éloigné de la Terre ou de la vue des étoiles différemment de nous.

Via | Site Hubble