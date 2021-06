Il y a 19 millions d’années, les requins ont presque disparu de la surface de la Terre et nous ne savons pas pourquoi

Il est étrange de penser que des millions d’êtres vivants peuvent disparaître rapidement sans que l’énorme écart qu’ils laissent dans la dynamique de la planète ne soit toujours là, comme l’écho d’un monde qui était, mais a cessé d’être. Cependant, selon une équipe de chercheurs de l’université de Yale, est arrivé à presque toute la population de requins sur Terre.

Ce n’est pas seulement que les populations de requins ne s’en sont jamais remises, mais c’est vraiment étrange. Ces animaux sous-marins « existent depuis 400 millions d’années; ils ont résisté à de nombreuses extinctions massives, dont certaines ont anéanti presque toute vie. Cependant, au début du Miocène, quelque chose s’est produit qui a presque effacé ce groupe de la face. de cette Terre », explique Elizabeth Sibert, co-auteur de l’ouvrage.

Le prédateur a précédé (pour quelque chose que nous ne savons pas)

Comment se fait-il que nous ne connaissions pas cette extinction ? L’explication est plus simple qu’il n’y paraît : presque tout ce que nous savons sur les anciens écosystèmes océaniques est dérivé des archives rocheuses et fossiles. C’est-à-dire des enregistrements qui sont généralement limités aux dépôts d’eau peu profonde et qui, pour cette raison, ne donnent qu’un petit aperçu de l’histoire des espèces marines. Dans un sens, c’est comme enquêter sur la mer en ne regardant que ce que vous voyez du rivage.

Qu’ont fait ces chercheurs ? L’équipe de l’Institute for Biospheric Studies de l’Université de Yale a utilisé un ensemble de données différent, en accordant plus d’attention aux petits fossiles qui se cachent dans les carottes de sédiments des grands fonds (ichthyolites) du monde entier. Ils y ont trouvé toute une collection d’écailles et de dents détachées de requins (et autres poissons osseux qui s’accumulent naturellement sur les fonds marins).

Avec cet enregistrement, ils ont reconstitué l’enregistrement le plus précis des requins au cours des 40 derniers millions d’années. Jusqu’ici tout est normal. Ce qui est amusant, c’est que les requins ont pratiquement disparu des archives au début du Miocène ; c’est-à-dire il y a environ 19 millions d’années. Et quand on dit « presque disparu » ce n’est pas une façon de parler : 90 % des individus et 70 % des espèces ont disparu.

Et le pire, c’est qu’on ne sait pas pourquoi. Les chercheurs ont essayé de relier « l’événement d’extinction » à tout autre événement climatique mondial connu ou à une extinction de masse terrestre, mais n’ont pas réussi. Et c’est quelque chose qui le rend beaucoup plus mystérieux. Un mystère qui, d’autre part, nous permet de bien mieux comprendre pourquoi les requins d’aujourd’hui sont comme ils sont et d’autres animaux (comme les baleines) sont devenus les grands rois des eaux profondes.

Image | Gerald Schombs