«  Il souffrait énormément  »

Légendaire Péril! L’animateur Alex Trebek est décédé dimanche après une longue bataille contre un cancer du pancréas avancé.

Ce matin, le producteur exécutif du jeu télévisé, Michael Richards, s’est ouvert à Aujourd’huiSavannah Guthrie et Hoda Kotb lors du dernier jour de la personnalité emblématique de la télévision en tant qu’animateur du jeu télévisé.

Alex Trebek | Eric McCandless / ABC via Getty Images

Alex Trebek est décédé dimanche

Péril! est attristé d'apprendre qu'Alex Trebek est décédé paisiblement à la maison tôt ce matin, entouré de sa famille et de ses amis.

La mort de Trebek à 80 ans a été annoncée dimanche, choquant ses millions de fans. En mars 2019, Trebek a annoncé au monde son diagnostic de cancer du pancréas de stade IV. L’animateur du jeu télévisé né au Canada en 2007 a raconté à l’Archive of American Television ses réflexions sur Péril!l’héritage de.

«Un respect pour la connaissance», a-t-il déclaré. «Il n’y a rien de mal à être brillant. Il n’y a rien de mal à se comporter de manière décente, dans le respect de ses semblables. Nous ne prenons pas de coups bas sur les gens, dans nos indices ou sur le programme. Je pense que cela en dit long sur nous.

‘Péril!’ l’animateur Mike Richards a partagé le dernier jour de Trebek

Apparaissant aujourd’hui lundi matin du Péril! ensemble, le producteur exécutif de l’émission, Mike Richards, a partagé des moments du dernier jour de travail de Trebek. Son souvenir est rendu encore plus significatif par le fait que Richards, qui est au travail depuis septembre, ne savait pas que l’hôte emblématique ne reviendrait pas.

Décrivant Trebek comme « encore meilleur que vous ne l’auriez espéré », Richards a déclaré que l’hôte « rendait être intelligent et cool. »

Richards était en contact avec Trebek ce week-end avant son décès et a fait remarquer que de toutes ses réalisations, la plus grande «pour lui, c’était sa famille et son amour de sa vie».

Le producteur a évoqué le dernier jour de Trebek sur le plateau du jeu télévisé.

« [Alex] n’aimait pas être trop complimenté ou flatté. Il était Alex Trebek et il n’a pas souffert de ce genre de «flamboiement», comme il le décrirait.

«Mais lors de ce qui a été notre dernier jour d’enregistrement, je savais qu’il souffrait énormément. Alors qu’il partait, je l’ai vu à la porte et j’ai dit: «Vous savez, c’était peut-être la chose la plus incroyable que j’aie jamais vue. Il avait en quelque sorte la tête baissée, et il a levé les yeux et a dit: «Merci».

«Quand il a accepté cela, il se battait vraiment. C’était tellement important pour lui de faire ce spectacle et de soutenir tout ce que cela signifie pour l’Amérique.

Le dernier souhait d’Alex Trebek s’est réalisé

Alex et Jean Trebek | Michael Kovac / Getty Images pour AFI

Richards a partagé que Trebek ne voulait rien de plus dans ses derniers instants en vie que d’être avec sa femme de 30 ans, Jean, dans leur swing spécial.

«Il avait une balançoire dans son jardin qu’il aimait», a déclaré Richards. «Il l’a reconstruit plus tôt cette année. Il était très pratique, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent. Même dans son livre [The Answer Is…], il a décrit qu’il voulait que son dernier jour soit passé à côté de sa femme, Jean, et à regarder l’horizon. Il doit faire ça.

«Il était cohérent. Il n’avait pas mal. Et le fait qu’il ait eu une belle dernière journée nous rend tous dans le Péril! la famille se sent beaucoup mieux.