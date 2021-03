Il semble qu’une version améliorée de Batman Arkham Knight nous hante

Hot Toys Figurine Cosbaby Joker - Batman: Arkham Knight 12cm - Hot Toys

Lorsqu'il s'agit des super-vilains les plus dangereux et les plus imprévisibles du monde, Joker et Harley Quinn sont presque sans égal. Grâce à d'innombrables interprétations dans les bandes dessinées, les films et les dessins animés, le couple notoire de Gotham City a toujours captivé le public par sa folie