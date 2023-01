Il s’agit du premier POCO à mettre à jour vers MIUI 14 et Android 13

in

La version stable de MIUI 14 commence à atteindre les membres du programme de test de Xiaomi en Europe. Nous vous disons ce qui est connu ci-dessous.

POCO F4 GT, le premier appareil à atteindre MIUI 14 en Europe.

Il y a quelques jours, dans notre article sur les premiers téléphones Xiaomi qui seraient mis à jour vers MIUI 14, nous avions anticipé ce que seraient ces modèles. Eh bien, Xiaomi a rempli ce qui avait été promis et a déjà commencé à sortir MIUI 14 en Europe… bien que, pour le moment, pas pour tous les utilisateurs.

Comme indiqué dans Phone Updates, le premier téléphone à recevoir cette version bêta dans cette région n’est autre que le POCO F4 GT. C’est lui premier terminal POCO à le recevoiravec lequel les bêta-testeurs qui ont ce terminal peuvent déjà avoir la nouvelle version de MIUI et Android 13.

Une version stable uniquement pour les testeurs

Selon la source, cette version stable de MIUI 14 arrive chez les propriétaires d’un POCO F4 GT qui sont inscrits au programme Mi Pilot Testers. Le fichier de mise à jour pèse 4,4 Go et s’accompagne de tous les changements tant attendus qui ont été annoncés, y compris la fin tant attendue de la publicité et des bloatwares.

Non seulement cela, mais nous sommes avant la version de MIUI qui consomme moins de RAM et qu’il est davantage axé sur l’efficacité énergétique. Avec cette nouvelle version de MIUI vient également une amélioration attendue pour les propres applications de Xiaomi, les dossiers intelligents et le retour du coffre-fort d’applications, entre autres.

Pour l’instant il n’y a aucune information sur l’arrivée sur le marché mondial de MIUI 14. Cependant, que cette version ait atteint la région européenne pour les membres du programme de test, cela peut signifier que son déploiement officiel est très proche selon la source.

Nous en profitons pour rappeler que lors du prochain Mobile World Congress Le Xiaomi 13 sera officiellement présenté, à la fois dans ses variantes conventionnelles et Pro. Différentes voix suggèrent également que lors de l’événement, nous verrons également le Xiaomi 13S Ultra, mais cela n’a pas encore été officiellement confirmé.

