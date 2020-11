Il publiait des vidéos sans masque sur TikTok: une infirmière suspendue de l’hôpital

Comme sur n’importe quel réseau social, même sur la plateforme de partage vidéo TIC Tac les clips d’utilisateurs qui veulent s’exprimer sur les sujets les plus disparates ne manquent pas, mais dépassent parfois les limites de positions qu’il est légitime d’exprimer. Le dernier cas a un lien tristement fort avec la réalité pandémique qui a changé le monde depuis des mois maintenant: c’est un infirmière qui a franchement admis dans un tiktok à ne pas porter de masque en dehors du lieu de travail, de continuer à voyager et de permettre aux enfants de s’associer librement avec d’autres enfants comme si cela n’entraînait pas de risques de propagation de l’infection.

C’est arrivé aux États-Unis, à Salem, où un utilisateur de TikTok travaillant dans le service d’oncologie de l’hôpital local a publié une vidéo sur la plateforme dans laquelle il exprime sa position sans masque. Le clip la capture avec un regard surpris, tandis que la légende dit « C’est la réaction de mes collègues quand ils découvrent que je continue à voyager, je ne porte pas de masque quand je sors et que je laisse mes enfants rencontrer d’autres personnes ». La vidéo utilise une formule comique en vogue sur le réseau social depuis un certain temps pour communiquer un concept dérangeant: avec les comportements vantés l’infirmière n’est pas seulement s’expose au risque d’infection, mais aussi les nombreux patients qui entrent en contact avec elle – le tout dans une aile de son hôpital qui devrait rester indemne de coronavirus à tout prix car elle est peuplée de patients à risque et avec de faibles défenses immunitaires.

Les critiques de la vidéo n’ont pas tardé à se faire entendre sur plusieurs fronts. TikTok a supprimé le clip car contrairement à ses règles, à tel point que désormais la vidéo ne survit que dans certains duos où les utilisateurs de la plateforme critiquent à leur tour les positions de la femme; à ce jour le même profil de l’infirmière sur le réseau social est inaccessible, ainsi que celui sur Instagram – probablement dans le cadre d’une décision prise par l’infirmière elle-même à la suite des commentaires négatifs reçus. L’hôpital où travaille la femme a également pris des mesures: la structure a anticipé sur Facebook qu’elle avait temporairement suspendu l’infirmière en attendant des investigations internes pour savoir ce qui s’était passé.