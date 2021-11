Tout n’est pas gagnant et gagnant. Il peut être perdu et apprécié dans les jeux vidéo de combat. Opinion sur le plaisir de perdre face à certains joueurs.

Vous vous souvenez quand nous étions confinés ? Twitch et d’autres réseaux ont explosé et ont permis à de nombreux streamers de se faire connaître. Et ceux qu’il connaissait, disposant de beaucoup de temps, inventaient des rubriques pour leurs chaînes. C’est le cas des Barcelona Fighters avec leur Borreich Sunday.

Je ne me souviens pas exactement si c’était dans cette section ou dans l’un de leurs chats, mais un jour ils ont parlé des trois types de joueurs qui existent dans ce monde des jeux vidéo. Sharin, père de la créature et de certains d’entre nous, a parlé des trois types de joueurs qui existent.

Pour résumer un peu, il y a le joueur compétitif qui veut toujours gagner, celui qui s’amuse malgré les défaites et le mélange des deux. On pourrait dire que je suis un peu de tout, toujours en fonction du joueur en face de moi, du personnage qui manie ou encore de la scène ou de la musique.

Par exemple, je me fiche de perdre dans Dragon Ball FighterZ, mais tant qu’il n’y a pas d’injustices ou qu’il détecte que l’utilisateur que j’ai de l’autre côté c’est un putain de paquet de balles Quoi Il gagne parce que la mère de Dieu vient de descendre et met sa main sur son épaule pour lui donner le pouvoir.

Ceux qui jouent aux jeux vidéo de combat et à beaucoup de Dragon Ball FighterZ me comprendront. Vous jouez contre quelqu’un qui dit : « Ce mec est pire que moi, je peux le battre mais par A ou par B il me bat en jouant comme un singe ». Peu importe la patience que j’ai, je désespère là-bas et l’expérience me dit que pour ne pas me brûler, je dois partir, laissant ce joueur dans son monde de jungle.

Le joueur PRO

La même chose ne se produit pas lorsque vous jouez contre quelqu’un qui domine le jeu ou qui est un joueur PRO, qui respecte et veut faire plus que frapper le carré. Les sensations sont différentes. Vous savez que vous ne pouvez pas le combattre, que chacun des personnages qui sortent vous écrase mais… IL NE VOUS CORRESPOND PAS !

Le rival sait jouer plus, tu l’acceptes, tu donnes tout et tu apprends. Et c’est la chose la plus importante dans les jeux de combat, parce que contre ces gens qui savent jouer, vous en apprenez de plus en plus. La même chose n’arrive pas contre quelqu’un qui écrase les boutons et embrasse la chance, la joue avec des niveaux aléatoires, etc, etc. Je dirais même qu’on « désapprend » lorsqu’on joue contre des joueurs macaques.

Je ne dis pas que dans le coin je n’ai pas écrasé le « L » (carré sur PlayStation 4) en essayant de sortir de la pression ou que je ne me suis pas levé avec un niveau 3 pour marquer la distance et donner une touche d’attention à l’adversaire. Parfois, je fais ces choses parce que c’est pour ça qu’elles doivent être utilisées, mais un joueur qui abuse et son jeu est basé sur ces mécaniques doit les mettre de côté. Et ne parlons pas des cheats : Rage Quitters, switch laggers… Ceux-ci peuvent rendre un jeu ennuyeux.

La même chose dans le post je ne me suis pas bien exprimé pour que tout le monde me comprenne, mais je pense que les gens qui prennent la poussière dans un jeu de combat et lisent ces mots le feront. Ce n’est pas une critique de certains joueurs, non. J’ai dû commenter cette partie pour préciser que bien qu’il y ait des joueurs qui vous désespèrent, il y en a d’autres qui en perdant tout le temps que vous appréciez et apprenez. Et cela se produit dans FighterZ, Tekken, Dead or Alive, Stree Fighter, SoulCalibur et bien d’autres jeux de « coups de poing ».

REMARQUE: Dans la première vidéo de cet article, vous avez un exemple de la façon dont on peut s’amuser à perdre dans des jeux vidéo de combat. Je pense avoir dit 400 fois que j’aime la façon dont l’adversaire joue.