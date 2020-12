Il n’y en aura que 15. Les images de McLaren Sabre apparaissent sur Internet

Texte: Carlos Moura

Des images de la nouvelle McLaren Sabre sont apparues sur Internet. La décoration de la supercar du constructeur anglais ne laisse personne indifférent avec la peinture de carrosserie noire et jaune. La production ne sera que de 15 unités.

À partir de la voiture de jeu Ultimate Vision Gran Turismo 2017, McLaren a décidé de faire de ce projet une réalité et en octobre 2018, il y avait la première nouvelle qui montrait le développement d’une nouvelle supercar par le constructeur britannique.

Le nouveau modèle a reçu le nom de code «BC-03» et en juin 2020, la demande d’enregistrement de la marque «Sabre» a été découverte.

La McLaren Saber a un design inspiré de Ultimate Vision Gran Turismo

À la fin du mois dernier, il y a eu une fuite d’informations qui a révélé les croquis de conception du nouveau modèle, révélant tous ses angles. Plus récemment, des images du nouveau modèle Sabre ont été publiées sur Instagram avec l’aimable autorisation de «cochespias».

L’une des images semble avoir été capturée à l’intérieur du bâtiment où McLaren terminera la finition du nouveau modèle. L’autre ressemble à un dessin virtuel de la même voiture, avec un travail de peinture noir et jaune qui devrait rendre fier le rappeur américain Wiz Khalifa.

Approuvé pour la route

Le design Sabre semble être une combinaison de la Senna GTR et d’une voiture de course virtuelle créée pour le jeu Gran Turismo Sport. Les groupes optiques réduits et le grand aileron arrière semblent avoir été inspirés de l’Ultimate Vision GT et il est surprenant de voir comment les feux de freinage ont été intégrés afin de recréer ceux de la voiture de course virtuelle.

Alors que le Senna GTR est limité aux circuits et que l’Ultimate Vision GT n’existe que sur la console de jeu Sony, le Sabre a récemment été repéré sur la voie publique en Angleterre, ce qui indique qu’il est homologué pour la conduite sur route.

McLaren Senna GTR: encore plus compétitive

La production de la McLaren Sabre est limitée à 15 unités. Ce modèle devrait être équipé du moteur V8 biturbo de 4,0 litres bien connu et testé en combinaison avec le moteur électrique. La puissance maximale doit être d’environ 1150 ch et le couple maximal de 1280 Nm.

McLaren Saber a le nom de code interne «BC-03»

Il sera intéressant de connaître le positionnement du Sabre dans la gamme McLaren en tenant compte des récentes déclarations du PDG Mike Flewitt, affirmant que le nouveau modèle de l’Ultimate Series ne sera pas lancé avant 2025.

Le responsable a également ajouté que le nouveau modèle sera un successeur direct de la P1 et que le Sabre ne répond pas à ces exigences, cela signifie qu’il parlait d’une voiture différente.

