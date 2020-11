Il n’y a rien que nous puissions faire pour arrêter les effets imminents du changement climatique, selon une nouvelle étude

Agence France-Presse13 nov.2020 10:54:41 IST

Même si l’humanité cessait d’émettre des gaz à effet de serre demain, la Terre se réchauffera pendant des siècles et les océans s’élèveront de mètres, selon une étude de modélisation controversée publiée jeudi.

Les facteurs naturels du réchauffement climatique – plus de nuages ​​piégeant la chaleur, la fonte du pergélisol et la diminution de la glace de mer – déjà déclenchés par la pollution au carbone prendront leur propre élan, ont rapporté des chercheurs norvégiens dans la revue Nature Scientific Reports.

«Selon nos modèles, l’humanité est au-delà du point de non-retour lorsqu’il s’agit d’arrêter la fonte du pergélisol en utilisant la réduction des gaz à effet de serre comme outil unique», l’auteur principal Jorgen Randers, professeur émérite de stratégie climatique à la BI Norwegian Business School, dit AFP.

« Si nous voulons arrêter ce processus de fusion, nous devons faire quelque chose en plus – par exemple, aspirer le CO2 de l’atmosphère et le stocker sous terre, et rendre la surface de la Terre plus lumineuse. »

En utilisant un modèle climatique dépouillé, Randers et son collègue Ulrich Goluke ont projeté des changements jusqu’en 2500 selon deux scénarios: l’arrêt instantané des émissions et la réduction progressive des gaz qui réchauffent la planète à zéro d’ici 2100.

Dans un monde imaginaire où la pollution par le carbone s’arrête d’une simple pression sur l’interrupteur, la planète se réchauffe au cours des 50 prochaines années à environ 2,3 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels – environ un demi-degré au-dessus de l’objectif fixé dans l’Accord de Paris de 2015 – et refroidit légèrement après cela.

La surface de la Terre est aujourd’hui 1,2 ° C plus chaude qu’elle ne l’était au milieu du XIXe siècle, lorsque les températures ont commencé à augmenter.

Mais à partir de 2150, la planète recommence à se réchauffer progressivement, les températures moyennes augmentant d’un autre degré au cours des 350 années suivantes et le niveau de la mer d’au moins trois mètres.

Dans le deuxième scénario, la Terre se réchauffe à des niveaux qui déchireraient le tissu de la civilisation beaucoup plus rapidement, mais se retrouvent à peu près au même point vers 2500.

Les points de basculement

La principale constatation – contestée par les principaux climatologues – est que plusieurs seuils, ou «points de basculement», du système climatique terrestre ont déjà été franchis, déclenchant un processus de réchauffement auto-entretenu, comme cela s’est produit des millions d’années dans le passé.

L’un de ces facteurs est le retrait rapide de la glace de mer dans l’Arctique.

Depuis la fin du 20e siècle, des millions de kilomètres carrés de neige et de glace – qui reflètent environ 80% de la force radiatrice du Soleil dans l’espace – ont été remplacés en été par le grand océan, qui absorbe le même pourcentage à la place.

Une autre source est la fonte du pergélisol, qui contient deux fois plus de carbone que l’atmosphère. Le troisième est l’augmentation des quantités de vapeur d’eau, qui a également un effet de réchauffement.

Les réactions d’une demi-douzaine de climatologues de premier plan à l’étude – que les auteurs reconnaissent comme schématique – ont fortement varié, certains affirmant que les résultats méritaient une recherche de suivi, et d’autres les rejetant d’emblée.

«Le modèle utilisé ici ne se révèle pas être une représentation crédible du système climatique réel», a déclaré Richard Betts, responsable de la recherche sur les impacts climatiques à l’Université d’Exeter.

« En fait, il est directement contredit par des modèles climatiques plus établis et évalués de manière approfondie. »

Mark Maslin, professeur de climatologie à l’University College de Londres, a également souligné les lacunes du modèle, connu sous le nom d’ESCIMO, décrivant l’étude comme une «expérience de pensée».

« Ce que l’étude attire l’attention, c’est que réduire les émissions mondiales de carbone à zéro d’ici 2050 » – un objectif défendu par l’ONU et adopté par un nombre croissant de pays – « n’est que le début de nos actions pour faire face au changement climatique ».

Même les modèles plus sophistiqués utilisés dans les projections de l’organe consultatif scientifique de l’ONU, le GIEC, montrent que les objectifs de température du pacte climatique de Paris ne peuvent être atteints que si des quantités massives de CO2 sont retirées de l’atmosphère.

Une façon d’y parvenir est de planter des milliards d’arbres. Des technologies expérimentales ont montré que l’aspiration du CO2 de l’air peut être effectuée mécaniquement, mais jusqu’à présent pas à l’échelle requise.

