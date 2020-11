Il n’y a qu’une seule façon pour Rambo de continuer, insiste Sylvester Stallone

Sylvester Stallone a fait la lumière sur l’avenir de son icône d’action, Rambo. En répondant à une question d’un fan sur les réseaux sociaux, qui a demandé à la star si nous aurions jamais un autre épisode dans la franchise, Stallone a étonnamment donné une réponse assez définitive.

« Seulement comme préquelle en streaming ou pas du tout. »

Eh bien, cela ressemble à Sylvester Stallone n’a pas l’intention d’apporter Rambo retour aux théâtres, voyant au lieu de cela le monde grandissant du streaming comme le paradis des vétérans légendaires. L’acteur en a également clairement assez d’une version vieillie du personnage et préférerait regarder en arrière avec une préquelle.

En fait, ce n’est pas la première fois que Stallone déclare sa préférence pour une préquelle de Rambo, l’acteur disant l’année dernière qu’il « a toujours pensé à Rambo quand il avait 16 ou 17 ans – j’espère qu’ils pourront faire la préquelle – il était la meilleure personne que vous ayez pu trouver. Il était le capitaine de l’équipe; il était le plus enfant populaire à l’école; super athlète. Il était comme Jim Thorpe, et c’est la guerre qui l’a changé. Si vous l’avez vu avant, il était comme le gars parfait. «

On ne sait pas si Stallone envisage de vieillir son visage de 74 ans en celui d’un adolescent, ou s’il envisagerait de faire appel à un autre acteur pour jouer le rôle, mais vraiment, est-ce que quelqu’un veut voir l’un ou l’autre?

Le dernier public a vu le personnage était en 2019 Rambo: dernier sang, qui a vu la vie paisible de John Rambo s’interrompre soudainement lorsque Gabriela, la petite-fille de son ami, disparaît au Mexique. Rambo décide de retirer ses compétences particulières de sa retraite afin de la libérer des griffes des cartels locaux, entamant un cycle de vengeance. Alors que le film a été brutalement brutalisé par la critique et a même valu à l’acteur plusieurs nominations aux Razzies, il a réussi à rapporter 91,5 millions de dollars dans le monde sur un budget de 50 millions de dollars. Bien que beaucoup pensent que Dernier sang serait en effet la dernière sortie de Rambo, il semble que Rambo reviendra si Stallone réussit.

Jusque-là, vous pouvez découvrir la puissance de Rambo pour vous-même lorsque le personnage devient disponible en Mortal Kombat 11 Ultimate, dont la sortie est prévue le 17 novembre sur toutes les principales consoles. Deux bandes-annonces récemment publiées opposent l’icône d’action à celle d’Arnold Schwarzenegger Le Terminator pour une bataille dont les cinéphiles rêvent depuis des décennies.

Stallone a récemment terminé le tournage d’une histoire alternative de super-héros samaritain. Réalisé par Overlord’s Julius Avery et produit par Sylvester Stallone et Braden Aftergood d’après un scénario de Bragi F. Schut, samaritain suit un jeune garçon qui part à la recherche d’un super-héros mythique qui aurait disparu après une bataille épique il y a vingt ans.

samaritain est basé sur une idée et un scénario originaux de l’écrivain d’Escape Room Bragi F. Schut. Après avoir été annoncé comme directeur du projet, Avery était impatient de déclarer son enthousiasme, en particulier lorsqu’il s’agit de travailler avec Sylvester Stallone. « Sly est un de mes héros, je suis incroyablement ravi de travailler avec un acteur aussi emblématique sur ce projet très spécial avec Balboa Productions et MGM », avait-il déclaré à l’époque. Tournage sur samaritain a été initialement interrompu en mars et a maintenant été repoussé d’une date de sortie du 11 décembre 2020 au 4 juin 2021. Cela nous vient grâce au compte Instagram officiel de Sylvester Stallone.

Sujets: Rambo