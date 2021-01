« Il n’y a que deux mères »: Ximena Sariñana, la véritable inspiration derrière la série Netflix

Netflix créée le 20 janvier « Mère il n’y en a que deux», Une nouvelle série dramatique du Mexique avec Ludwika Paleta et Paulina Goto comme principaux protagonistes. Après avoir acquis une grande popularité avec « Jane la vierge», L’écrivain Carolina Rivera est arrivée sur la plateforme de streaming avec son premier projet avec eux, qui est devenu le plus regardé de la semaine dans de nombreux pays.

« Mère il n’y en a que deux»Suit l’histoire de deux mères qui vivent un événement plus courant dans la réalité que prévu: à la naissance de leurs filles, elles ont été échangées contre une irresponsabilité médicale, venant ainsi s’occuper d’enfants qui n’étaient pas les leurs pendant un temps.

Cette première saison de neuf chapitres raconte les aventures de ces deux femmes complètement différentes l’une de l’autre, Ana qui suit plusieurs règles strictes pour éduquer Regina, tandis que Marianne il veut que Valentina avoir une vie plus détendue. Quand ils découvrent la terrible erreur, ils sont dévastés et bien qu’ils échangent les filles, ils ne peuvent pas arrêter de penser à l’autre petite fille.

Dans une interview avec Sensacine Mexique, le créateur de la série Carolina Rivera Il a avoué que la véritable inspiration derrière la série venait de sa fille Ximena Sariñana, mais pas exactement parce que la même chose est arrivée aux protagonistes de la série, mais à cause de quelque chose de plus personnel.

LA VÉRITABLE INSPIRATION DE « MÈRE IL N’Y A QUE DEUX »

Les principales mères de « Mother there are only two » sont très différentes (Photo: Netflix)

Comme mentionné ci-dessus, dans le passé, les cliniques et les hôpitaux ont parfois commis ces erreurs en livrant des bébés de non-mères, en particulier lorsque les bébés sont nés en même temps. Aujourd’hui dans le l’ère numérique, il est très difficile que cela se produise, mais cela est toujours possible en raison de la négligence involontaire d’une infirmière.

Cependant, la véritable inspiration de « Mère il n’y en a que deux«C’était plus dû au fait après l’erreur du bébé. Selon Carolina Rivera, était le moment où sa fille, Ximena Sariñana, l’inspiration qui lui a donné l’écriture de la série est devenue maman, lorsqu’il a échangé avec elle ses opinions sur la façon d’être mère:

L’irresponsabilité des infirmières dans les hôpitaux provoque parfois ces erreurs (Photo: Netflix)

« La genèse de l’histoire a beaucoup à voir avec Ximena. Cette histoire m’est venue quand elle venait d’accoucher de sa petite fille et que je l’aidais. À la suite de ces conversations mère-fille, où elle m’a raconté comment elle voyait le monde en tant que mère et je lui ai dit comment je le voyais, la genèse est née. C’était très important pour elle de s’impliquer car elle est très talentueuse et sait très bien faire son travail« , A-t-il commenté Sensation.

D’autre part, le réalisateur a également commenté Forbes que la série a pris beaucoup d’importance dans sa vie personnelle car elle reflétait des expériences qu’elle a vécues auparavant, soit dans le cas de sa fille Ximena ou à elle en tant que mère, car c’est un véritable défi de devenir mère, quel que soit le poste ou l’âge de la personne:

« Cette production a beaucoup à voir avec qui je suis, ma vie, quand j’y suis, en explorant la question fondamentale qui a à voir avec ce que signifie être une femme dans tous les domaines … Bien sûr, dans la série, cela a à voir avec tout ce reflet de ce que signifie être mère, mais en même temps, de ce que signifie être femme, sœur, fille. Toutes les significations d’être une femme« Il a partagé.

La véritable inspiration de «Mère il n’y en a que deux» trouve son origine dans la fille du créateur (Photo: Netflix)

Enfin, le protagoniste Palette Ludwika Il a également ajouté à la discussion son point de vue, sur l’importance de la série dans rassembler toutes les mères du monde qui ont du mal à élever leurs enfants, qu’ils travaillent ou non, s’ils vivent dans un endroit plus aisé qu’un autre. Toutes les mères partagent les mêmes préoccupations et est un thème universel ce que la série touche.

Actuellement, Netflix n’a pas confirmé une deuxième saison de « Mère il n’y en a que deux», Mais en raison de la façon dont les histoires ont été racontées, une deuxième partie peut émerger avec Ana et Marianne en apprendre davantage les uns sur les autres. Après tout, apprendre à être mère ne se termine jamais, de sorte que le créateur pourrait trouver plus d’histoires pour de nombreux épisodes.