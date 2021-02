Il n’y a pas deux sans trois. L’annonce de Final Fantasy VII: Ever Crisis arrive

Comme on ne suffit pas, Square Enix lance un deuxième jeu mobile de la saga. L’annonce de Final Fantasy VII: Ever Crisis arrive avec des chibis et beaucoup de contenu.

Si vous pensiez que Final Fantasy VII: The First Soldier pressait déjà le jus du septième volet de la saga, accrochez-vous à votre pantalon qui vient plus. Au moins un. Et c’est que l’annonce de Final Fantasy VII: Ever Crisis nous a également surpris.

C’est un nouveau jeu mobile, à la fois iOS et Android, mais cela arrivera en 2022. En attendant, Square Enix nous a laissé un petit aperçu de ce que nous allons voir. Et c’est la chose la plus curieuse: que les plus nostalgiques vont l’adorer.

Le titre est une compilation de toute la saga Final Fantasy VII. Autrement dit, il comprend à la fois l’histoire originale (pas le remake). Mais pas seulement ça. Aussi celui de Before Crisis, Crisis Core, Dirge of Cerberus et même Advent Children. Le tout dans un style chibi basé sur celui du jeu polygonal original. Bien sûr, cette fois, nous les verrons plus définis et avec des graphiques cohérents.

En ce sens, nous verrons comment l’art des personnages a été repensé pour ressembler à celui du Remake, bien qu’avec un style très similaire à ce que l’on voit dans Kingdom Hearts. Des détails curieux ont également été pris en compte, comme le fait que les combats, mélange d’action et de tours, auront les dessins des personnages en taille normale. Ou d’une autre manière, comme dans l’original: no-chibis.

Square Enix lui-même l’appelle « une autre possibilité de remake » et il semble que cela répond à ce que de nombreux fans demandaient: quelque chose de plus similaire à l’original et sans sortir du pot de Nomura. Il ne reste plus qu’à attendre et voir comment ils nous le vendent car, au cas où nous ne l’aurions pas dit, c’est épisodique.