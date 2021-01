Il n’y a aucune trace du blackout challenge sur TikTok: ce qui aurait pu arriver à la petite Antonella

En ces heures, l’histoire de la petite Antonella, la, bouleverse tout le pays Fille de 10 ans disparue à Palerme après une hospitalisation d’urgence et la mort des conséquences d’une suffocation auto-infligée. Les premières reconstructions des forces de l’ordre basées également sur les témoignages de membres de la famille, combinées au reportage de la plupart des organes d’information, semblent s’être identifiées dans la plateforme de partage de vidéos TIC Tac un possible responsable de ce qui s’est passé: le petit – c’est la version qui circule désormais partout en ligne et hors ligne – aurait inspiré son geste à un défi de résistance en circulation dans l’application dans laquelle les protagonistes se soumettent volontairement à l’étouffement pendant des périodes prolongées. Cependant, les enquêtes sont toujours en cours; pendant ce temps, les responsables de la plateforme ont fait connaître ne pas avoir rencontré à l’intérieur, il n’y a pas de défi de ce genre, et en fait, rencontrer des vidéos similaires pour le moment est impossible.

Aucune trace du défi du blackout

Du défi en question il n’y a aucune trace sur le réseau social, ni comme un défi de black-out ni comme un défi suspendu tel qu’il a été défini; à l’heure actuelle, il est certain qu’aucun utilisateur n’aurait pu trouver par hasard (ou même volontairement) un contenu qui a inspiré le défi de l’étouffement. En réalité, dans le passé, il est déjà arrivé que les modérateurs de TikTok prévoyaient supprimer toutes les vidéos des serveurs liés à des défis dangereux – même lorsque le phénomène avait déjà eu des conséquences sur les utilisateurs – et une opération de nettoyage de ce genre expliquerait pourquoi sur TikTok il n’y a pas de contenus similaires à ceux qui semblent avoir inspiré la petite fille des reconstructions. La réalité est cependant que si un défi d’étouffement avait récemment été présent ou actif sur la plateforme, il aurait encore laissé une trace: au fil des mois ou des semaines, les utilisateurs auraient reproposé au moins un de ces contenus sur d’autres canaux sociaux, sous la forme d’une vidéo ou d’un écran; même en balayant le réseau en dehors des frontières de TikTok, cependant, il est impossible de trouver des clips récents à cet égard qui se réfèrent au social d’origine chinoise.

Un phénomène cyclique et une contamination avec TikTok

Comme certains observateurs le soulignent, l’existence du défi de la panne n’est malheureusement pas nouvelle en ces heures. En effet, le défi pourrait être défini comme viral avant même que le terme ne soit recyclé dans le champ social: en 90’s ses règles absurdes se répandent par le bouche à oreille, peut-être parmi les pupitres d’école; avec l’avènement du Net, le défi a fait sur le web avant et de plateformes de partage puis. Les nouvelles, nationales et internationales, parlent abondamment et cycliquement. Cela n’exclut pas que, du moins dans un sens plus large, TikTok et les réseaux sociaux aient pu jouer un rôle dans la tragédie. La petite Antonella a peut-être initialement pris conscience du défi du black-out par des croisements – que ce soit par le bouche à oreille ou par voie numérique, via les réseaux sociaux ou les plateformes de messagerie; en même temps, il a peut-être décidé de proposer sa propre version sur TikTok, pour marquer un certain nombre de vues qui finissent par devenir trop importantes pour les jeunes visiteurs.

