Il faut… de la fibre pure pour redémarrer

Oui, c’est vrai, ils ont essayé de nous arrêter de mille façons, mais même de chez nous nous nous déplaçions en courant sur des lignes cachées qui continuaient à voyager à notre place. La numérisation a connu une accélération vertigineuse et ce que l’on pensait se passer dans quelques années a été réalisé en quelques mois seulement. Parmi les choses qui nous ont permis de rester connectés, quoique «forcés» entre quatre murs, il y a la grande révolution qui Fibre ouverte LED tout au long de la Péninsule: un réseau capable d’atteindre les communes les plus isolées et les plus grandes villes et offrant l’opportunité de voir le monde même sans sortir de chez soi.

Quel impact la fibre a-t-elle eu concrètement sur la vie des gens? Nous avons demandé directement à ceux qui en ont bénéficié. Et nous avons interviewé Simone Riboldi, bibliothécaire du quartier Cremasco, Alberto Abbatantuono, salarié d’une entreprise de Bitonto (Meleam Spa) spécialisée en sécurité au travail e Chiara Fontana, professeur de droit fiscal à Federico II et copropriétaire du Palazzo Gentilcore, un hôtel du village de Castellabate. Tout, bien sûr, réalisé par la fibre FTTH d’OpenFiber.

Des caractères imprimés à la fibre intégrale: une vraie révolution

D’après les paroles de Simone Riboldi, bibliothécaire dans un petit village de 1 800 habitants dans les brumes enchanteresses du bas Cremasco, la fibre jusqu’à la maison prend les caractéristiques d’une révolution d’époque. >.

Le travail: un support indispensable pour un travail en ligne et intelligent

Le travail en période de pandémie et de verrouillage a considérablement varié. Sans fibre intégrale, le pays n’aurait pas continué à faire des progrès «tous ensemble», mais les divisions auraient été évidentes. Pour le confirmer, la société Bitonto spécialisée dans la sécurité, qui a eu l’opportunité de profiter de la fibre à 1 gigabit par seconde: >. Et cela a accru la compétitivité des entreprises et encouragé le travail intelligent, comme le rappelle également Simone: >.

Une connexion à… quatre étoiles

Une autre expérience fibre remarquable est celle de Chiara Fontana: le choix de passer à la fibre intégrale pour l’hôtel Palazzo Gentilcore était une conséquence directe des problèmes de connectivité de l’emplacement, qui ont sans aucun doute eu un impact sur le service pour les clients. . >. Mais l’utilisation de la fibre à 1 gigabit par seconde a également changé la planification de l’avenir de l’hôtel, en fait<[…] rivolgendoci a un target medio alto, abbiamo pensato di cablare l’hotel per garantire comfort, produttività ed efficienza anche in vacanza. Non a caso, stiamo chiudendo un accordo con un tour operator che offre soggiorni in location di lusso per lavoratori in smart working>>.