Il fait toujours beau à Philadelphie met fin aux enregistrements de la saison

Depuis 2005, via le signal FX (qui est devenu plus tard la chaîne FXX), la série télévisée « It’s Always Sunny in Philadelphia » s’est peut-être établie comme « la meilleure sit-com diffusée que presque personne ne regarde dans ces moments », ce qui est incroyable de voir comment il a réussi à rester à l’antenne pendant plus de 16 ans.

Créée par l’acteur Rob McElhenney, qui est producteur exécutif, la série a été développée en collaboration avec son collègue Glenn Howerton et le comédien Charlie Day, qui sont une partie importante de l’équipe d’écriture. Avec Kaitlin Olson et Danny DeVito, ils forment un groupe de personnes peu recommandables qui dirigent le Paddy’s Pub, un pub irlandais à faible succès.

“it’s Always Sunny in Philadelphia” ha logrado mantenerse consistentemente fiel a su estilo de humor ácido, presentando situaciones que harían que cualquier espectador primerizo comience a cuestionarse sobre la salud mental del equipo creativo de la serie, lo que hace aún más sorprendente su longevidad en la télévision.

Après une pause dans sa diffusion causée par la pandémie mondiale, cinq mois seulement après le début du tournage, l’équipe créative de la série a indiqué via Twitter qu’elle avait déjà terminé le tournage de la saison 15, mettant en vedette McElhenney, Howerton et Day perchés à l’extérieur du Paddy’s Pub.

L’arrivée de la nouvelle saison de « It’s Always Sunny in Philadelphia » établira un nouveau record dans l’histoire de la télévision américaine car il s’agit de la série d’action en direct la plus longue à diffuser, dépassant « Les aventures d’Ozzie et Harriet ».

De plus, le record de la série ne s’arrêterait pas là, puisque ses producteurs ont ordre de la poursuivre jusqu’à sa 18e saison, on verra donc « The gang » bien plus longtemps qu’on aurait pu l’imaginer. Jusqu’à présent, FXX n’a ​​pas encore confirmé de date pour la première des nouveaux épisodes de « It’s Always Sunny in Philadelphia ».