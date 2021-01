Il est temps de se lever, de secouer la poussière et de revenir au sommet

La semaine montre beaucoup d’épanouissement personnel, toutes les réalisations sont tournées vers vous. C’est maintenant le temps de la connaissance de soi; vous vous rendez compte que rien n’a déraillé. En fait, il est temps d’aller de l’avant avec vos décisions.

Le sentiment de soi est plus fort chaque jour et vos énergies sont toutes centrées sur vous. C’est ce que disent les cartes de tarot de la semaine du 11 au 17 janvier. Regardez:

Révélation 59 – De nombreuses situations se produisent dans votre vie et avec elles, vous vous redécouvrez et tout ce qui semblait hors de contrôle, prend maintenant un sens dans votre vie. Des opportunités se présentent.

L’agitation 41 – Tous les sentiments refoulés font surface et vous diffusez ce dont vous avez besoin. Vous montrez toute votre valeur et êtes prêt à assumer qui vous êtes vraiment.

L’Offrande 74 – Vous recherchez tout ce qui vous satisfait en ce moment. Votre temps de donner passe et c’est maintenant à vous de recevoir ce que votre cycle a à offrir.

L’évolution 60 – Des opportunités se présentent dans votre vie. Saisissez tout ce qui vous fait vous sentir bien. Vous êtes dans un moment qui est le vôtre et non le cycle dans lequel vous vivez. Votre posture est de plus en plus centrée sur vous.

Le fournisseur 76 – Il est temps de mieux définir ce que vous voulez pour votre vie. Sa lumière est très forte et le chemin que vous souhaitez suivre est sûr. Votre sentiment d’insécurité passe. Il est temps d’agir.

