Il est temps de connaître le rôle de LGTBI dans le domaine des jeux vidéo

Il est de plus en plus courant de rencontrer des personnages aux orientations sexuelles différentes, mais … était-ce toujours comme ça? Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rejoignez-nous dans cette revue du rôle de LGTBI dans le domaine des jeux vidéo

Chers coupables, je vous apporte quelque chose de spécial pour moi. L’autre jour, j’ai entendu une conversation qui m’a laissé quelque peu instable: « Pourquoi ce personnage doit-il être homosexuel s’il ne me représente pas? » Puis ils ont laissé tomber qu’ils allaient jouer à Crash Bandicoot, parce que … Qui ne représente pas un bandicoot en short sautant et mangeant des fruits woompa? Avec cette énorme ironie, je ne pouvais contenir le désir de vous parler aujourd’hui Rôle de LGTBI dans le domaine des jeux vidéo.

Pour approfondir ce sujet, il est un peu obligatoire de faire un petit voyage dans le temps. Cela nous aidera à visualiser à quel point nous progressons petit à petit vers la normalisation bien-aimée dont beaucoup d’entre nous rêvons et en venons à voir que, malgré la route difficile qu’il nous reste à parcourir, nous progressons sur de très bonnes bases. . Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, continuez à lire notre petite réflexion.

Les premiers pas sur la voie de la normalité

On pourrait aller jusqu’à dire que les premiers coups de pinceau et tentatives d’inclusion sont venus de la main de Nintendo avec l’arrivée de Birdo. Ce personnage curieux est apparu pour la première fois dans Super Mario Bros 2 et a laissé beaucoup de controverse dans son sillage. Principalement parce que ce personnage est apparu dans le manuel japonais sous la description qu’elle se sentait comme une femme.

Malgré cela, d’Amérique et d’Europe, elle était directement considérée comme une femme cisgenre, ignorant totalement cette description dans le manuel. À ce jour, il y a encore une controverse avec le personnage, bien que ce que nous pouvons dire, c’est qu’au moins il avait quelque chose à dire et peut-être, bien que pas de la bonne manière, il plantait les graines de la normalité.

Un autre personnage transgenre qui est apparu juste un an plus tard était Poison de Final Fight (bien qu’il fasse plus tard partie de la liste de Street Fighter). Il a commencé à être considéré comme un personnage « travesti », car dans Final Fight ils considéraient que frapper une femme était « offensant » (beaucoup plus offensant est sa première description et sa « justification », mais bon …). Plus tard, elle a finalement été considérée comme une femme transgenre. Nous avançons petit à petit.

Sims plus de préambules la chose avancerait avec un bon pied

La situation irait plus loin avec l’arrivée des Sims dans son premier jeu vidéo. Dans cette proposition, nous sommes en train de construire notre propre famille. Et, à notre grande surprise, notre noyau familial pourrait être composé à notre goût, nous laissant la liberté d’avoir des caractères homosexuels ou non.

Bien que ce soit une bonne étape, il faut mettre le point négatif, car bien que dans les ordinateurs, nous puissions avoir des relations homosexuelles, dans certains jeux sur console non. Nous l’avons vu en particulier dans la famille de consoles Nintendo. Peut-être pensaient-ils que la cible des consoles serait trop jeune pour ça mais… Quelle meilleure façon de commencer à comprendre que c’est quelque chose de normal que depuis l’enfance?

Et cela m’a frustré lorsque j’ai rencontré ce problème. Pour moi, les Sims étaient peut-être l’un des déclencheurs qui m’ont aidé à réaliser mon orientation sexuelle. Je n’aimais pas du tout cette petite discrimination, donc je n’ai pratiquement joué à aucun des jeux en dehors de l’ordinateur.

Sans aucun doute, même si c’était une bonne étape, ils ont été laissés à mi-chemin. Il est vrai qu’actuellement peu importe la plate-forme sur laquelle vous jouez, puisque tout est beaucoup plus normalisé, y compris même, enfin, les options au cas où nous voudrions que notre personnage soit transgenre, drag ou ce que nous voulons être dans notre vie ( olé por ce dernier Maxi).

Bioware et ses contributions aux jeux de rôle

Une autre société associée à Electronics Arts a également souhaité contribuer à notre groupe avec l’arrivée, avant tout, de Dragon Age. Dans ce RPG, nous avons joué un garde gris dont l’objectif était de mettre fin à la ruine. La nouveauté de cet épisode dans le sujet traité serait l’inclusion de deux personnages bisexuels avec lesquels nous pourrions avoir des relations amoureuses quel que soit le sexe de notre personnage.

Bien que ce ne soit pas avant Dragon Age 3 où nous rencontrerions les premiers personnages homosexuels de la saga, Sera et Dorian Pavus. S’il est vrai qu’il y a eu une certaine polémique avec cette dernière, générée surtout par quelques mots mal choisis de son scénariste lorsqu’il qualifiait le personnage de «totalement gay». Mais bon, ne nous concentrons pas sur cette question et passons à ce qui compte vraiment.

Et c’est que Bioware ne s’est pas arrêté, car une autre saga qui peu à peu adoptait ces possibilités était Mass Effect. Bien qu’il soit intéressant de mentionner que, malgré tout, dans le premier opus, ils ne vous offrent aucun type d’option, mais petit à petit, la saga a donné plus de variété à nos romances. En fait, pour avoir une relation homosexuelle dans le premier titre, je devais porter un patch pour utiliser le personnage féminin avec la peau et la voix du mâle, cela a provoqué des moments où je me sentais comme une diva et une reine à chaque fois qu’ils m’appelaient « mon capitaine ». C’était une bonne expérience.

Dans les jeux japonais, nous n’avons pas eu la même chance

Si en Occident on a remarqué une amélioration en la matière, on ne peut pas en dire autant dans les jeux japonais, en particulier le JRPG. Il est vrai que si l’on peut trouver des romans visuels homosexuels, la vérité est que malheureusement ce genre y est considéré «pour les filles», ce qui n’est pas du tout positif.

Surtout dans la saga Shin Megami Tensei et en se concentrant sur sa sous-saga Persona, on trouve des exemples des plus variés. À commencer, oui, avec Kanji Tatsumi. Ce personnage est une envie et je ne peux pas dans la catégorie LGTBI. Au début, il est présenté comme un personnage homosexuel, bien que plus tard, il tombe amoureux d’une fille (dit comme ça pour éviter les spoilers, ceux d’entre vous qui ont joué sauront qui il est) en se déguisant en garçon. Au final, tout reste dans un personnage avec des tentatives d’homosexualité qui ne démarre pas.

Un autre bon exemple de cette saga a été la controverse de deux personnages secondaires apparus dans Persona 5. Ceux-ci, qui se trouvaient dans le quartier rouge de Shinjuku (qui se reflète comme l’un des quartiers les plus sombres du Japon) nous ont laissé quelques scènes au moins catastrophique. Et c’est que cela n’aurait pas plus de pertinence si ce n’était pour son apparence avait une option de dialogue de « ah donc ces choses se produisent à Shinjuku » le montrant comme quelque chose de négatif. En plus, bien sûr, à ce que l’on voit dans la scène elle-même, qui tente de masquer sur un ton humoristique en montrant ces personnages comme un peu moins que dépravés sans scrupules.

Personnellement, cela me met très en colère car, malgré le ridicule collectif à plusieurs reprises, c’est toujours l’une de mes sagas préférées. Son intrigue, sa bande originale, ses personnages et son gameplay me font pardonner ces détails … mais s’il vous plaît Atlus, j’ai besoin d’options homosexuelles dans Persona et choisissez le sexe du protagoniste comme dans Persona 3 Portable.

La gentillesse comme mode de vie

Et c’est que le problème que l’on trouve généralement surtout dans ce type de jeux est que la majorité des personnages homosexuels les représentent comme des manières et bruyants. Je peux penser à de nombreux exemples de cela, comme Makoto de Enchanted Arms, qui était amoureux d’un autre personnage masculin mais, bien sûr, ses attaques étaient des cris et des manières.

Servando de Dragon Quest XI (Sylvia dans la version japonaise) est un autre exemple clair. Même si je dois dire que j’ai aimé ce personnage en particulier, il est vrai qu’ils n’arrêtent pas de symboliser l’homosexualité avec des mouvements très féminins. Ce qui, voyons voir, n’est évidemment pas une chose négative, mais comme tout dans la vie, nous ne sommes pas tous pareils et ce serait bien de voir une personnalité différente.

Une nouvelle japonaise qui commence à véhiculer l’espoir

Mais nous voyons une lueur d’espoir. Final Fantasy VII Remake nous a ravis avec de nombreux nouveaux personnages, dont Andrea Rhodea, le propriétaire du petit manoir d’abeilles. Ce personnage rompt un peu avec ce qui précède. Sa personnalité est plus virile et ils ne lui donnent pas un caractère de fragilité. J’ai vraiment adoré ce personnage en particulier, et il m’a certainement transmis un message beaucoup plus conciliant que ceux vus dans d’autres jrpgs.

13 Sentinelles: Aegis Rim nous laisse également une autre lueur d’espoir. Bien que je ne mentionnerai pas de noms pour éviter les spoilers, nous rencontrerons un garçon qui décide de s’habiller en femme pour diverses raisons et entrera dans une relation amoureuse quelque peu conflictuelle, dans laquelle ses intrigues se développeront progressivement. Et bien que j’aime leurs histoires, elles sont un peu décaféinées et m’ont laissé un goût doux-amer qui ne finit pas.

Nous trouverons un autre exemple de personnage LGTBI dans Catherine, notamment dans Full Body. Il est vrai que le jeu de base avait déjà un caractère transsexuel (bien que cela soit dit de manière très subtile), mais dans Full Body nous en avons un autre. Oui, il reste encore de nombreuses étapes à franchir, mais au moins il y a une intention, alors nous devons juste attendre.

Un présent en Occident avec beaucoup d’avenir

Actuellement, il est vrai que dans les jeux occidentaux, nous avons de vrais exemples de normalisation, et il est vrai que si vous êtes allé aussi loin, vous verrez une grande évolution dans votre façon de voir les choses. Nous avons enfin le premier lead gay, Ellie de The Last of Us, qui est un excellent exemple. Malgré les légers coups de pinceau qui ont trouvé un caractère secondaire dans la première partie, il est vrai qu’Ellie atteint ce naturel si recherché.

Désormais, la cerise sur le gâteau est sans aucun doute en train d’être emportée par les petits studios. Par exemple, l’étude espagnole Crema, les créateurs de Temtem, qui ont plus que normalisé l’ensemble du problème LGTBI de manière tout à fait naturelle. Et nous rencontrerons toutes sortes de personnes qui montreront ce que nous ressentons tous: être ce que nous voulons être.

Hades de SupergiantGames est également un autre grand succès, puisque son protagoniste, Zagreus, est présenté comme un personnage pansexuel, car il reflète l’importance de l’amour quel que soit le sexe, en se concentrant exclusivement sur la personne. Un pas de géant sans aucun doute, que j’espère que les grandes entreprises commenceront à valoriser. Il est bon que vous représentiez un pourcentage de la société. Mais n’oublie pas le reste

En conclusion, ce n’est pas que désormais tous les personnages doivent être issus du collectif, loin de là. Ce que l’on attend avant tout, c’est que tout soit naturel, qu’une histoire soit racontée quel que soit le sexe ou la sexualité du personnage. Peu importe ce que cela représente ou non, tant que nous apprécions cette histoire et ce jeu. Rappelez-vous simplement que nous sommes tous des gens et peu importe ce que vous aimez ou comment vous vous identifiez, ce qui compte, c’est que nous apprécions le passe-temps que nous aimons et que personne ne trouble votre bonheur. Alors les entreprises, prenez note!