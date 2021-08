‘Il est là!’ Granger et Amber Smith accueillent leur 4e enfant — voir les photos

Granger et Amber Smith viennent d’accueillir leur nouveau petit garçon !

Le chanteur country a annoncé vendredi la naissance de son quatrième enfant sur Instagram.

« Il est là ! Wow… tellement d’émotions », a écrit Smith, 41 ans, dans une légende à côté d’une photo de sa femme à l’hôpital tenant leur nouveau bébé. « Maverick Beckham Smith a fait ses débuts aujourd’hui. Lui et @amberemilysmith se portent bien. »

Smith a également partagé un autre instantané de lui tenant son fils dans son histoire Instagram, révélant un joli surnom pour le petit.

Les Smith ont accueilli leur petit garçon, Maverick Smith, vendredi. Grangersmith / Instagram

« Mav à 60 secondes », a écrit le père en légende de la photo.

Il a ensuite publié plus de photos dans son histoire, y compris une photo d’Amber tenant et embrassant le bébé Maverick et une photo de lui tenant le bébé avec un tatouage du nom de River visible sur son avant-bras. Le fier papa a également ajouté un adorable gros plan de Maverick arborant ce qui ressemble à des mini écouteurs colorés, avec la légende « Test pour voir s’il aime la musique country ».

Le temps nous dira si Maverick suivra les traces de son père chanteur country ! Grangersmith / Instagram

Le couple a annoncé sa récente grossesse en mars avec une touchante vidéo familiale sur Instagram. « Notre histoire n’est pas encore terminée, et la vôtre non plus ! À travers nos souffrances et notre joie, la gloire de Dieu rayonne à travers tout cela ! Un nouveau garçon Smith est attendu pour août », a écrit le couple en légende.

La naissance de Maverick est une lumière au bout du tunnel pour les Smiths, qui ont traversé une période sombre après la noyade de leur fils River en 2019 dans leur maison du Texas. River avait trois ans au moment de sa mort. Le couple a également deux autres enfants, sa fille London, 9 ans, et son fils Lincoln, 7 ans.

Granger et Amber Smith ont parlé de la perte de leur fils décédé et de la signification du nom qu’elles ont choisi pour leur nouveau bébé, Maverick, en mai. Les noms des deux garçons contiennent les lettres R, I et V.

« Je voulais que ce bébé ait sa propre identité, et je ne voulais pas qu’il soit aussi lié à River », a partagé Amber dans une vidéo YouTube. « Mais je voulais qu’il ait un petit morceau de son frère à son nom. »

En décembre dernier, le couple s’est confié à Natalie Morales de 45secondes.fr au sujet du jour tragique où ils ont perdu River et a mis en garde les autres parents au sujet des enfants et de la sécurité aquatique.

« Nous voulons juste que les gens sachent que cela peut arriver à n’importe qui. Cela se produit en moins de 20 secondes. C’est rapide, c’est silencieux … principalement lorsque les enfants ne sont pas censés nager du tout », a déclaré Amber Smith à l’époque, ajoutant que les enfants peuvent se noyer en dehors de la piscine dans n’importe quel endroit avec de l’eau, comme les baignoires et les machines à laver.

Granger Smith n’a pas caché son désir de retrouver l’héritage de son fils River et d’aller de l’avant même lorsqu’il se sentait désespéré.

« Cela a été un processus et chaque jour est différent », a déclaré Smith AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna. « Nous essayons de nous accrocher aux jours où nous trouvons un sens et un but, et de diffuser le message où nous pourrions aider les autres qui traversent quelque chose de similaire ou toute personne qui souffre. »

