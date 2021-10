Il est ici! Première bande-annonce de House of the Dragon, la préquelle de Game of Thrones

in

HBO Max

Les fans des romans de George RR Martin sourient ce samedi matin à la sortie du premier trailer de l’une des séries les plus attendues de 2022.

© HBO MaxIl est ici! Première bande-annonce de House of the Dragon, la préquelle de Game of Thrones.

La dernière saison de Game of Thrones déçu la plupart de ses fans, ce qui ressort clairement de leurs réactions sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi HBO doit reconquérir ce public qui depuis 2011 a fait le succès de la série et le fera avec Maison du Dragon, la préquelle tant attendue du service de streaming HBO Max. La première bande-annonce est arrivée ce mardi !

« Basée sur le livre Fire & Blood de George RR Martin, la série racontera l’histoire de la Maison Targaryen (également connue sous le nom de Maison qui nous a donné la Mère des Dragons, Daenerys Targaryen) et se déroulera 300 ans avant les événements de Game des Trônes « , marque le synopsis officiel de l’émission. C’est l’adaptation d’un des romans de George RR Martin, en attendant que ça se termine tout de suite Les Vents d’Hiver.

Fin 2020, il avait été annoncé que la production commencerait dans les premiers mois de cette année, et c’est ce qu’elle a fait. En avril, ils ont fait le premier pas dans les enregistrements et depuis ce matin, nous pouvons déjà voir une partie du travail accompli jusqu’à présent, car ils sont toujours en train de filmer. Le teaser était présent sur les réseaux avec le feu caractéristique de la famille Targaryen comme protagoniste principal. Regardez-le ici !

+ Qui seront les acteurs de la série ?

Dans cet ordre, ils ont été présentés par HBO : Paddy considère (Roi Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Démon Targaryen), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Eve meilleur (Rhaenys Velaryon), Rhys Ifans (Otto Hightower), Sonoya Mizuno (Mysaria), Emilie Carey (Alicent Hightower jeune) et Milly alcock (Jeune Rhaenyra Targaryen).

+ Quand House of the Dragon est-il sorti ?

Pour le moment la date de première prévue par la plateforme HBO Max est toujours 2022, sans annoncer de jour précis, bien qu’on estime qu’ils le confirmeront bientôt. Ce sera une saison de 10 épisodes, où les derniers visages révélés apparaîtront également : Wil johnson (Ser Vaemond Velaryon), John Macmillan (Ser Laenor Velaryon), savane steyn (Dame Laena Velaryon) et Théo Nate (Ser Laenor Velaryon).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂