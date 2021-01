Il est déconseillé aux femmes enceintes, qui allaitent et aux personnes fiévreuses de prendre le vaccin COVID-19 de Bharat Biotech

La fiche d’information demandait également aux gens d’informer le vaccinateur ou un responsable de supervision de leur état de santé avant de prendre le vaccin.

Une illustration de COVAXIN, le candidat vaccin contre COVID-19 développé par Bharath Biotech. Image: Bharath Biotech

Fiche d’information de Bharat Biotech sur le COVID-19 vaccin Covaxin, a conseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent, en plus des personnes ayant une forte fièvre ou des troubles de la coagulation, de ne pas prendre l’antidote. Le fabricant de vaccins dans la fiche d’information sur Covaxin, publiée sur son site Web, a déclaré que l’efficacité clinique du vaccin n’a pas encore été établie et qu’elle est étudiée dans un essai clinique de phase 3 et qu’il est donc important de comprendre que recevoir le vaccin ne signifie pas les autres précautions liées au COVID-19 ne doivent pas être suivies.

«Vous ne devriez pas obtenir le COVID-19 de Bharat Biotech vaccin Covaxin si vous avez des antécédents d’allergies. Avoir une forte fièvre. Avez un trouble de la coagulation ou êtes un anticoagulant. Immunitaire compromis ou sont des médicaments qui affectent votre système immunitaire. Êtes enceinte. Vous allaitez. Avoir reçu un autre COVID-19 vaccin. Tout autre problème de santé grave, tel que déterminé par le vaccinateur / officier supervisant la vaccination », indique la fiche d’information.

La fiche d’information demandait également aux gens d’informer le vaccinateur ou un responsable de supervision de leur état de santé avant de prendre le vaccin.

Bharat Biotech a déclaré que dans un essai clinique en cours, Covaxin s’est avéré générer une immunité après deux doses administrées à quatre semaines d’intervalle.

Covaxin est un vaccin approuvé pour une utilisation restreinte dans les situations d’urgence pouvant prévenir le COVID-19 .

L’Autorité centrale des licences a autorisé la vente ou la distribution de l’antidote pour un usage restreint dans des situations d’urgence d’intérêt public à titre de précaution abondante, en mode essai clinique, indique la fiche d’information.

Covaxin est un vaccin anti-SRAS-CoV-2 à deux doses hautement purifié et inactivé, fabriqué dans une plate-forme de fabrication de cellules Vero avec un excellent bilan de sécurité de plus de 300 millions de doses, avait déclaré la société.

Covaxin est le COVID-19 totalement indigène de l’France vaccin développé en collaboration avec le Conseil indien de la recherche médicale et l’Institut national de virologie.

Le vaccin inactivé est développé et fabriqué dans l’installation de confinement biologique BSL-3 (Bio-Safety Level 3) de Bharat Biotech, unique en son genre dans le monde.

