Il est actuellement un candidat chaud pour le successeur de Craig en tant que Bond

Il faudra un certain temps avant que « James Bond: No Time to Die » ne sort en salles. Cela déplace également la question du successeur, qui remplacera Daniel Craig en tant qu’agent 007. Ce délai est pratique pour un nouveau venu, car il est soudainement l’un des favoris.

On parle de la star de « Bridgerton » Regé-Jean Page. Grâce à son rôle d’aristocrate britannique, Simon Basset a non seulement enchanté de nombreux téléspectateurs lors de la première saison de la série Netflix, mais a également apparemment marqué des points avec les bookmakers, comme l’a rapporté Variety, entre autres.

Régé-Jean Page a jeté son chapeau dans la bague «James Bond».

Tom Hardy devrait s’habiller chaudement

Avant son rôle dans « Bridgerton », les chances de devenir le nouveau James Bond étaient de 40/1 dans les magasins de paris. Entre-temps, cependant, cette valeur a considérablement diminué et est maintenant de 5/1. « Tom Hardy reste le favori, suivi de près par James Norton à la deuxième place. Mais la course pour le poste 007 bat toujours son plein et Regé-Jean Page a de bonnes chances si les chances restent ainsi », explique Alex Apati de la société de paris britannique Landbrokes.

Utilisez le quota avec prudence

Cependant, selon Apati, il n’est pas rare que les chances s’améliorent si rapidement en très peu de temps et cela n’a rien à dire au début. Ils sont dus au battage médiatique entourant la série Netflix « Bridgerton », qui est actuellement sur toutes les lèvres. « C’est la même raison pour laquelle Cillian Murphy était un favori pendant le pic de ‘Peaky Blinders’. » C’était similaire avec Richard Madden après son apparition dans « Bodyguard ».

Nous devrons donc attendre encore un peu et attendre. Au moins, Regé-Jean Page a tout ce qui caractérise un acteur de James Bond: il est sportif, mais en même temps a une attitude de gentleman correspondante. Et très important: il est britannique!