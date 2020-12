Il en va de même pour les plans «Mini» de Spotify: de la musique pour une semaine ou même une journée

Pour l’instant, Spotify teste ces tarifs réduits en Inde et son succès dépend de son arrivée dans le reste du monde.

Spotify cherche à donner une tournure à son application et au service qu’elle fournit à ses utilisateurs. Il y a quelques semaines, l’application a présenté les histoires et nous vous avons également informé des plans liés aux podcasts.

Eh bien, l’application de musique en streaming a maintenant à l’esprit lancer des mini plans avec lequel rendre votre service plus accessible à ceux qui en ont besoin pour périodes de moins d’un mois.

Au début, cela peut sembler étrange, mais sûrement ceux qui voyager dans d’autres pays pendant une semaine ou deux, par exemple, ou ceux qui veulent profiter du service à l’heure lors d’une réunion d’amis.

Plans hebdomadaires ou quotidiens

Spotify a fait le premier pas pour faire des mini-plans une réalité mondiale en Inde. Là, l’application propose désormais abonnements pour un jour à un coût de 7 INR (8 centimes d’euros à changer) ou abonnement hebdomadaire pour 25 INR (28 centimes d’euro).

Bien qu’ils puissent paraître très attractifs même pour une location longue durée, ces plans présentent certaines particularités. Par exemple, Ils ne permettent l’utilisation qu’à partir d’un seul appareil et il doit s’agir d’un smartphone. Il ne peut pas être utilisé à partir d’une application de bureau ou de la version Web. Dans la section téléchargements, les mini plans permettent de télécharger seulement 30 chansons, tandis que dans l’individu générique, ils peuvent être téléchargés jusqu’à 10 000 par appareil.

Pour le moment, Spotify teste ces plans en Inde et nous ne savons pas s’il a l’intention d’appliquer quelque chose de similaire dans d’autres pays. Ce qui semble certain, c’est que, si extrapolés, les taux seraient ajustés à ceux en vigueur sur chaque marché et ils ne seraient pas aussi frappants que ceux de l’Inde à changer, même s’ils ne cesseraient pas d’être une excellente option selon nos particularités.

