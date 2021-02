Il en a fallu plus de deux, mais Madcap Co-Op Romp Il en faut deux est terminé

Nous n’étions pas sûrs de It Takes Two quand il a été révélé pour la première fois, mais nous sommes vraiment venus sur le titre avec des vitrines ultérieures. Le jeu – créé par Hazelight et réalisé par Josef ‘Eff the Oscars’ Fares – est présenté comme de la «pure perfection coopérative», et cherche à explorer l’idée de comment nous pouvons surmonter n’importe quel obstacle tant que nous travaillons ensemble.

À en juger par la bande-annonce, il y aura un nombre illimité de tests à passer: une minute, vous traverserez des étangs sur le dos d’une grenouille, la suivante, vous résolverez des énigmes sur une console de jeu vidéo rétro. Et tout est conçu autour de cette idée du «il en faut deux»: vous devrez travailler avec un ami ou un inconnu pour terminer.

Comme ci-dessus, le jeu est maintenant passé à l’or avant sa date de sortie le 26 mars sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Cela signifie que le studio suédois a terminé le projet et l’a soumis pour certification, vous ne devriez donc pas vous attendre à des retards. Ferez-vous équipe pour cette gâterie coopérative? Appelez un ami dans la section commentaires ci-dessous.