Il devait garder un secret: l’actrice a annoncé qu’elle ferait partie de WandaVision

WandaVision se rapproche de plus en plus! La série Disney + voit sa première date tomber et peu à peu plus de détails sont mis au jour. L’actrice Emma Caulfield révélé dans les dernières heures que fera partie de la première saison de la production Marvel. Il a également admis qu’il devait garder le secret jusqu’à aujourd’hui. Qui est-il et quel rôle jouera-t-il?

« Enfin. Je garde cette nouvelle depuis octobre 2019 (nous avons terminé en novembre 2020). Ce fut un voyage passionnant et je suis tellement honoré. Je fais partie de cette distribution incroyable. », L’artiste de 47 ans a posté sur son compte Instagram avec une vidéo de son travail sur la série qui sera disponible le 15 janvier.

WandaVision: Emma Caulfield annonce qu’elle fait partie du casting

Caulfield a une longue carrière qui comprend des rôles majeurs comme Anya Jenkins dans la série Buffy contre les vampires et comme Susan Keats dans la série Beverly Hills, 90210. Il a récemment participé à un épisode de Super Girl et a été invité à Craindre le mort-vivant. Elle est très active sur Twitter où elle compte 135 000 followers.

Bien qu’elle n’ait pas confirmé le rôle pour lequel elle a été choisie dans WandaVision, elle a informé qu’elle aura un rôle spécifique tout au long de la première saison et pas seulement dans un épisode. Avec beaucoup de secret sur le casting, ce que l’on sait du reste du casting est: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park et Kathryn Hahn.

La première fait partie des 10 nouvelles séries que Disney Plus prépare sur l’univers Marvel. Ce vendredi sera le premier et se déroulera jusqu’au 12 mars avec neuf épisodes. La plateforme a également lancé Marvel Studios: Legends, des courts métrages qui servent de prévisualisation des nouvelles productions.