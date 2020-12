Il a un truc! Voici comment fonctionne la caméra sous l’écran du ZTE Axon 20 5G

La caméra sous-écran du ZTE Axon 20 découverte: c’est ainsi que cela fonctionne vraiment.

Que les premiers tests ont montré clairement que le caméra cachée sous l’écran ZTE Axon 20 ne répond pas aux attentes, ne supprime pas cela ZTE a franchi une étape historique dans le monde de la téléphonie, en réalisant quelque chose que plusieurs fabricants poursuivent depuis des années.

Cela a pris quelques semaines depuis le lancement de l’appareil, mais maintenant nous savons comment ça marche vraiment le système qui a permis à ZTE d’intégrer la caméra frontale sous la vitre de l’écran, réalisant ainsi un avant complètement exempt d’écrêtage, et sans avoir besoin de recourir à mécanismes physiques complexes.

La caméra sous l’écran du ZTE Axon 20, vue de l’intérieur

Dans l’une de ses dernières vidéos, le youtuber derrière le canal JerryRigEverything montre le processus de démontage du nouveau terminal ZTE. Au cours du processus, le youtuber souligne le système qui permet à la caméra frontale regarder à travers l’écran.

Il en profite également pour détailler son fonctionnement. En ce sens, il indique comment ZTE n’utilise pas un seul écran, mais deux sur le devant de votre nouveau téléphone. L’un d’eux occupe une petite zone rectangulaire et a une faible résolution, de sorte que le la caméra frontale est positionnée entre les deux écrans, être capable de capturer la lumière à travers lacunes entre la matrice de pixels du panneau supérieur de résolution inférieure.

C’est certainement un solution ingénieuse, et beaucoup plus simple à réaliser que le projet de Samsung d’intégrer un écran amovible dans ses futurs terminaux. C `est vrai que c’est un système qui doit encore être peaufiné pouvoir offrir une qualité d’image au moins comparable à celle offerte par les caméras frontales des smartphones actuels, mais C’est un grand pas De la bonne manière.

