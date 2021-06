Il a fallu plus de 100 ans à National Geographic pour reconnaître qu’il existe un cinquième océan : l’océan Austral, toujours contesté.

Pour les cartographes de National Geographic, il est vrai qu’« il n’est jamais trop tard si le bonheur est bon », même s’il s’agit de vastes étendues d’eau qui sont là depuis (presque) toujours. Venez la journée mondiale des océans (parce que chaque jour est le jour de quelque chose), ces scientifiques ont considéré que il est temps de reconnaître le cinquième océan terrestre.

Sans regarder nulle part, nous pouvons faire le simple exercice de nous rappeler ce que sont les océans sur Terre. Selon le cas, nous pouvons nous souvenir de tous, peut-être d’une partie d’entre eux, et dans chacun d’eux, nous pouvons penser qu’il y en a quatre ou cinq. Cette douteuse cinquième place est occupée par les océans Antarctique, Antarctique glaciaire, Austral, Austral ou océan Austral, dont l’existence a été remise en cause, ainsi que ses limites. Et maintenant, ce groupe de cartographes dit que ça existe et que ça va, avec des preuves, bien sûr.

L’océan de Schrödinger

Bien que nous les ayons surveillés en permanence, bien que nous en sachions de plus en plus sur eux et ce qu’ils influencent globalement, les océans auraient pu être relativement négligés. En fait, bien que cette nouvelle puisse surprendre ou surprendre, la cartographie des océans est quelque chose qui est supposé mais qui en fait pas encore fait, il existe un projet pour y parvenir avant 2030.

En parlant de cela, ils disent dans National Geographic qu’ils font des cartes depuis 1915, et que depuis lors, il y a eu quatre océans pour eux : Pacifique, Atlantique, Indien et Arctique. Ils ont normalement suivi les déterminations de l’Organisation hydrographique internationale (OHI) concernant la nomenclature marine, bien qu’ils ne soient pas strictement responsables à cet égard, mais en raison du poids qu’ils ont.

Cependant, l’OHI elle-même a changé d’avis sur cet océan. En 1937, il l’a reconnu, mais en 1953 il a rejeté cette désignation et depuis lors il n’y a eu aucun accord entre les membres qui le composent.

Ainsi, le point de débat pour parler de l’océan Sud ou non (ou de toute autre dénomination) est qu’il n’y a pas de consensus entre les géographes et les autres experts. Comme ils l’expliquent, ils ont eux-mêmes mis tant d’années à le reconnaître parce qu’« il n’y a jamais eu de consensus international » qui a permis de reconnaître clairement que c’est un cinquième océan et non des eaux plus froides des océans Atlantique, Pacifique et Indien.

« Les glaciers sont plus bleus, l’air plus froid, les montagnes plus intimidantes »

Les limites de l’océan Austral sont établies à partir des côtes de l’Antarctique jusqu’à 60 degrés sud. C’est plus ou moins l’extension de l’eau qui remplit une circonférence autour de l’Antarctique, soustrayant précisément la superficie de la région.

La particularité est que dans ce cas, il n’y a pas de masse continentale qui définit ce que seraient les limites physiques de cet océan, mais elles sont les courants. Plus précisément, le courant circumpolaire antarctique (CCA), l’un des plus grands courants au monde qui renferme des eaux plus froides et moins salées que celles des océans voisins au nord.

L’océan Austral est un point important dans le cycle migratoire de la baleine à bosse.

La taille de la CEC est telle que son statut et sa configuration ont un impact direct sur le climat mondial, car elle constitue un important réservoir de carbone (au fond de l’océan) et contribue à la circulation mondiale de l’eau en absorbant l’eau de l’Atlantique, du Pacifique et de l’Inde. . Quelque chose qui a contribué à la détermination tardive des cartographes de National Geographic, étant donné que la CEC aide à garder l’Antarctique froid et est quelque chose qui est assez inquiétant au sujet des données qui sortent sur sa fonte et son réchauffement.

En fait, comme ils le reconnaissent, l’océan Austral favorise que la région est un écosystème marin unique, avec des espèces qui n’habitent que ces eaux. Ainsi, la reconnaissance, l’apposition d’un label clair, peut être utile pour le valoriser, lui donner une entité et ainsi favoriser la protection du territoire.

De plus, certains scientifiques parlent même de un sentiment différent. De manière familière, Seth Sykora-Bodie, un scientifique marin à la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) et un chercheur du National Geographic, le décrit comme quelque chose comme quelque chose qui vous enivre une fois que vous le visitez.

Selon lui, « quiconque y est allé » aura du mal à expliquer ce qui se passe, pourquoi c’est si « hypnotique », et dans son cas il explique que « tout le monde conviendra que les glaciers sont plus bleus, l’air plus froid, les montagnes plus intimidantes et les paysages plus captivants que partout ailleurs où vous allez. » Quelque chose de plus poétique que scientifique, mais qui aide aussi à sa manière à donner cette entité à cet océan et pour quelques autres.