Il a fallu 18 mois pour peindre cette Bugatti Divo «Lady Bug»

Quand le Bugatti Divo a été dévoilé à Pebble Beach en 2018, il n’a pas fallu longtemps avant qu’un client demande à la marque française une version spéciale et personnalisée de la nouvelle voiture hyper sportive.

La demande était, à première vue, simple. Après tout, le client voulait juste voir son Divo peint dans un motif géométrique avec un motif en forme de losange en contraste avec deux couleurs: «Customer Special Red» et «Graphite».

L’idée était que les graphiques en forme de diamant s’étendent sur toute la voiture, correspondant à la silhouette de la voiture hyper-sportive française. Cela dit, cela semblait être un travail facile pour les artisans de Molsheim, non? Regarde non, regarde non …

Un mal de tête »

Au total, le projet a duré environ un an et demi et a nécessité l’utilisation de plusieurs simulations, l’utilisation de données CAO et même un véhicule d’essai. Le but? Créez le motif avec 1600 «diamants» et assurez-vous qu’ils sont parfaitement alignés avant d’être appliqués sur la Bugatti Divo du client.

Selon Jorg Grumer, responsable des couleurs et des finitions chez Bugatti, le projet était sur le point d’être abandonné, déclarant: «en raison de la nature du projet, dans lequel un graphique 2D était appliqué à une« sculpture 3D », et après plusieurs idées ratées et des tentatives d’appliquer les diamants, nous étions sur le point d’abandonner et de dire «nous ne pouvons pas réaliser le souhait du client».

Le résultat final est impressionnant.

Le résultat final

Malgré les difficultés, l’équipe Bugatti a pu résoudre tous les problèmes et après un dernier «test» dans une voiture d’essai, il a appliqué le standard très spécifique à la Bugatti Divo du client.

Après cela, les employés de la marque gauloise ont encore soigneusement évalué chaque diamant pendant plusieurs jours pour s’assurer que tout allait bien.

Pour le président de Bugatti, Stephan Winkelmann, cette Divo « démontre ce que la marque est capable de faire en termes de créativité et de compétence ».

Surnommée «Lady Bug» (ou en portugais «Joaninha»), cette Bugatti Divo a été livrée à son propriétaire en début d’année, rejoignant une collection dont font partie des modèles tels que Vision Gran Turismo, Chiron ou Veyron. Vitesse.